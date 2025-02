Karnevalsmusik zuerst und niemals aus den Augen verlieren

(wS/mm) Freudenberg 12.02.2025 | Als Karnevals-DJ hat man eine ganz besondere Aufgabe: Man ist nicht nur für die Musik verantwortlich, sondern auch für die Stimmung, die Atmosphäre und das Gemeinschaftsgefühl auf der Feier. Besonders wichtig dabei ist, dass Karnevalsmusik im Mittelpunkt steht. Denn der Karneval lebt von seinen Traditionen und dazu gehört vor allem die Musik.

Karnevalslieder sind mehr als nur Partyhits – sie sind Kulturgut. Sie erzählen Geschichten von Frohsinn, Gemeinschaft und manchmal auch von ein wenig Melancholie. Jeder kennt sie, jeder kann mitsingen, und genau das macht sie so einzigartig.

Wer als DJ auf einer Karnevalsveranstaltung auflegt, muss verstehen, dass es nicht nur darum geht, irgendeine Partymusik zu spielen, sondern um das richtige Karnevalsgefühl. Pop, Schlager oder Dance-Tracks können die Stimmung vielleicht kurzfristig anheizen, aber nur Karnevalsmusik trifft wirklich das Herz der Feiernden.

Ein erfahrener Karnevals-DJ weiß: Das Brauchtum darf nicht abhandenkommen! Karneval ist ein Fest, das tief in der Geschichte und Kultur verankert ist, besonders in den Hochburgen.

Die Menschen wollen gemeinsam singen, tanzen und feiern – und das am besten zu Liedern, die genau für diese Zeit des Jahres gemacht wurden. Klassiker wie „Viva Colonia“, „Rut sin de Ruse“ oder „Kölsche Jung“ sind fester Bestandteil einer gelungenen Karnevalsparty und dürfen nicht fehlen. Aber auch die neusten Hits der fünften Jahreszeit muss der Karnevals-DJ aufmerksam verfolgen und sich in der jecken Szene am besten vernetzen.

Viele unterschätzen, wie groß die Vielfalt der Karnevalsmusik ist. Es gibt eben nicht nur alte Klassiker, sondern auch zahlreiche moderne Hits, die genauso ins Ohr gehen und zum Tanzen animieren. Gute DJs kennen diese Vielfalt und setzen sie gezielt ein, um das Publikum zu begeistern. Denn auch wenn aktuelle Charts oder internationale Partyhits verlockend erscheinen – ein echter Karnevals-DJ bleibt der Tradition treu.

Ein Paradebeispiel für die perfekte musikalische Mischung ist Marco Maribello. Mit seiner Erfahrung über mehr als zwei Dekaden im Karneval versteht er es, das Publikum mitzureißen und dabei die Prämisse „Karnevalsmusik zuerst“ niemals aus den Augen zu verlieren. Seine Sets sind eine harmonische Kombination aus klassischen Evergreens, modernen Karnevalshits und mitreißenden Party-Ohrwürmern, die sich perfekt ins Gesamtbild einfügen. Sein Gespür für das, was die Leute hören wollen, macht ihn zu einem der besten Karnevals-DJs der Region. Auch in Köln ist er schon mehrfach in den großen Sälen gebucht.

„Ein guter Karnevals-DJ weiß, dass Karneval nicht nur eine Zeit des Feierns ist, sondern auch ein Ausdruck von Identität und Zusammengehörigkeit. Wer als DJ den Karneval ernst nimmt und ihn mit der richtigen Musik feiert, trägt dazu bei, dieses Brauchtum lebendig zu halten.“, meint DJ Maribello. „Denn Karneval ohne Karnevalsmusik ist wie ein Fest ohne Gäste – es fehlt das Herzstück. Deshalb ist es für mich als DJ, der in der Karnevalssaison auflegt, eine Ehrensache, die Traditionen zu bewahren und das Publikum mit echter Karnevalsstimmung zu begeistern.“

DJ Marco Maribello

Seine nächsten Karnevalstermine:

