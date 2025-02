MRD-Cup-Krimi: TuS Ferndorf kämpft bis zum Schluss, doch der Erstligist HSG Wetzlar siegt knapp

(wS/Red) Neunkirchen/Ferndorf 01.02.2025 | Hampus Dahlgren on fire! Ferndorf fordert Wetzlar bis zur letzten Minute

TuS Ferndorf gegen HSG Wetzlar: 33:35 (17:17)

Der TuS Ferndorf hat auch stark dezimiert ein gutes Spiel mit einem achtbaren Ergebnis beim MRD-Cup hingelegt. Ohne Daniel Hideg, Julius Fanger, Paul Schikora und einem angeschlagenen Mattis Michel stand am Ende ein 33:35 beim Testspiel gegen den Erstligisten, die HSG Wetzlar. Gute bewegliche Abwehr und immer wieder gute Lösungen im Angriff waren die Basis dafür, dass sich der Bundesligist nie absetzen konnte. Zahlreiche Torwartparaden auf Ferndorfer Seite taten ihr Übriges. So ging es über 6:7 (14. Min) und 12:11 (20.Min) zum 17:17 Halbzeitstand.

Selbst als sich Gabriel Viana und Marvin Mundus verletzten und nicht weiter mitwirken konnten, ließ der TuS nicht locker.

Janko Kevin führte gekonnt Regie, der quirlige Hendrik Stock wirbelte die gegnerische Abwehr durcheinander und Marko Vignjevic überzeugte als einzig verbliebener Rückraum Links mit Abschlussqualitäten. Aus einer guten Mannschaftsleistung ragte Linksaußen Hampus Dahlgren einen Tag nach seinem Geburtstag heraus, er erzielte 9 Treffer und war damit bester Torschütze des TuS. Ebenso machten Valentino Duvancic und Mattis Michel einen richtig guten Job im Mittelblock.

In der 36. Minute stand es 20:20 und der TuS blieb weiter auf Kurs eines richtig guten Ergebnisses. Beim Stand von 30:31 (55.Min) ging es in die Crunchtime. Der TuS stand kurz vorm Remis, doch am Ende stand setzte sich Wetzlar mit 33:35 durch.

Wir bedanken uns beim vtv Freier Grund für die Ausrichtung des Spiels und die wieder einmal tolle Organisation des coolen Events, denn die ausverkaufte Halle in Neunkirchen sorgte für einen stimmungsvollen Abend beim MRD-Cup 2025.

Ceven Klatt: Verletzt haben sich im Spiel Mattis Michel, Gabriel Viana und Marvin Mundus. Das war der unschöne Teil des Spiels. Ansonsten war ich sportlich gesehen mit dem Test gegen Wetzlar sehr zufrieden. Wir konnten mit dem kleinen Kader, den wir hatten, sehr ordentliche Leistungen zeigen. Ich glaube, das Spiel hatte einen hohen Spaßfaktor für die Zuschauer und war von beiden Seiten sehr temporeich.

Insgesamt haben Marko Vignjevic und Hampus Dahlgren einen guten Eindruck hinterlassen – beide haben fast das ganze Spiel gespielt. Es war ein guter Härtetest für uns vor der kommenden Woche. Jetzt hoffe ich, dass die angeschlagenen Spieler in den nächsten Tagen zurückkehren, damit wir uns bestmöglich auf Dormagen vorbereiten können.

Bericht: TuS Ferndorf/Peter Trojak

Fotos: Timo Förster



