PUSH-Festival 2025: Das Line-up steht

(wS/hi) Hilchenbach 07.02.2025 | Es war definitiv keine leichte Entscheidung, die das Organisations-Team des Hilchenbacher PUSH-Festivals hatte. Für das Line-up der bekannten Metal-Veranstaltung hatten sich knapp 40 Künstlerinnen, Künstler und Bands aus ganz Deutschland beworben. Nach langen Diskussionen konnte sich die Jury schließlich auf sechs Bands einigen, die am Abend des 12. April im kmd auftreten werden. Dabei spielten neben musikalischen Aspekten vor allem Kriterien wie Alter und Regionalbezug eine Rolle, da das Festival sich seit nunmehr über 20 Jahren zum Ziel setzt, junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus der Umgebung zu unterstützen.

Die Jüngsten auf der Bühne und erstmalig beim PUSH-Festival dabei, ist die Band „Grufflo“.

Aus Bonn angereist, bringen sie frischen Wind aus dem Thrash-Metal-Genre mit und wissen wie man das Publikum mitreißt. Bekanntere Gesichter finden sich in der Blackgaze-Post-Metal-Band „Kalt“. Mit ihren kräftigen Sounds sind sie zum zweiten Mal Gast in Hilchenbach.

In diesem Jahr haben die Wendener erstmalig und als Special sogar einen Frauen-Chor dabei. Mit viel Experimentierfreude dürfen Besucherinnen und Besucher auch bei der Formation „Neurotidal“ rechnen. Die aus Aachen stammenden Musikerinnen und Musiker wissen mit einem Mix aus Metal und Jazz zu begeistern.

„Klare Kante gegen rechts!“ ist das Motto der regional ansässigen Hardcore-Band „Foreign“.

„Bei ihrer energiegeladenen Performance sind Mosh-Pits quasi unausweichlich“, verspricht das Organisations-Team. Ebenfalls im Hardcore-Genre unterwegs ist die sympathische Siegener Crew „Slabstrike“. Schon seit vielen Jahren bereichern sie immer wieder die PUSH-Bühne und sind ein Garant für gute Stimmung. Zuletzt gibt sich die Post Metalcore-Band „Thalakist“ die Ehre. Harte Riffs und tiefgehende Gefühle sind bei der aus Dresden stammenden Formation zweifelsohne zu erwarten.

Weitere Infos zum Ticketverkauf und den Specials folgen in Kürze unter www.push-ev.de.