SGV-Abt. Buschhütten verlieh das goldene Ehrenzeichen

(wS/sgv) Kreuztal 11.02.2025 | Axel Marx, 1. Vorsitzender der SGV-Abt. Buschhütten, konnte am 08.02.2025 insgesamt 74 Teilnehmer:innen im Clubraum der Turn- und Festhalle zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der SGV-Abteilung Buschhütten begrüßen. Neben dem Ehrenvorsitzenden Harold Becker und Ehrenmitglied Inge Meinhardt, ging ein Gruß an den Vorsitzenden des Bezirks Siegerland, Herrn Udo Riedesel.

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung und der Geschäftsbericht für das vergangene Wanderjahr, vorgetragen durch die Schriftführerin Anja Neef, berichteten über ein aktives Vereinsleben bei konstanter Mitgliederzahl.

Derzeitig besteht die Abteilung aus 277 Mitgliedern, die im vergangenen Jahr fast 600 Wanderkilometer absolvierten bei steigender Teilnehmeranzahl.

Die Kassenprüfer bestätigten dem Kassierer Kai Klappert die einwandfreie Führung der Kasse und baten um Entlastung des Kassierers und des Vorstandes. Bärbel Völkel wurde erneut von der Versammlung zur Kassenprüferin vorgeschlagen und einstimmig durch Handzeichen wiedergewählt. Ebenfalls als Kassenprüferin von der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurde Heike Göbel. Beide nahmen die Wahl an.

Im weiteren Verlauf erfolgten die Berichte der Fachwarte, d. h. des 1. Wanderwartes Stefan Loos, des 1. Wegewartes Friedo Völkel und der Bänkewarte Andreas Müller und Swen Schneider, der Frauenwandergruppe in Vertretung durch Axel Marx und der Seniorengruppe durch Otto Marx. Die Stelle des Hüttenwartes blieb im letzten Jahr weiterhin unbesetzt, daher übernahm Axel Marx den Bericht des Hüttenwartes.

Nach einer kleinen Pause mit Imbiss wurden treue Mitglieder für 10-, 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. 10-jährige Mitgliedschaft feierten: Steffen Knoblauch, Susanne Redieske, Diana, Carsten und Tim Koch, Thomas Redieske, Britta Rötz, Karin Weber, Bärbel und Friedo Völkel. 25-jährige Mitgliedschaft feierten Hermann Becker, Andreas Engler, Jannik Marx, Helga Kretzer und Axel Marx.

Für 40-jährige treue Mitgliedschaft erhielten Gudrun und Lutz Afflerbach, Michaela Steinau und Jürgen Werner eine Urkunde.

Für die 50-jährige Mitgliedschaft wurden Sabine Bohn und Magdalene Parschke geehrt.

Abschließend für eine 60-jährige Mitgliedschaft wurden Herr Axel Barten und der Ehrenvorsitzender der Abteilung, Harold Becker, mit einer Urkunde und einem Präsentkorb bedacht.

Ein ganz besonderer Tagesordnungspunkt der Versammlung war die Verleihung des silbernen und goldenen Ehrenabzeichens durch Udo Riedesel. Für engagierte Verdienste innerhalb des Vereins wurden Kai Klappert, Otto Marx, Martin Neef, Marion und Rüdiger Rötz mit dem silbernen Ehrenabzeichen geehrt. Das goldene Ehrenabzeichen erhielt der derzeitige 2. Vorsitzender und

langjähriges Vorstandsmitglied Lothar Schneider für 36 Jahre aktiver Vorstandsarbeit, davon 33 Jahre im geschäftsführenden Vorstand.

Abschließend erfolgte ein Ausblick auf die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2025 durch Axel Marx, bevor er sich bei allen Helferinnen, Helfern und auch dem Vorstand für die geleisteten Arbeiten bedankte und die Versammlung beendete. Ebenfalls bedankte er sich bei Iris Marx für die Leitung der Nordic Walking Laufgruppe und bei Harold Becker für die Gestaltung der Vereinszeitschrift „Mattenbach Echo“.

Die Abteilung hat sich wieder viele Veranstaltungen auf die Fahne geschrieben.

Neben den üblichen Veranstaltungen, wie Herings- und Haxenessen, Hüttenabende, Winterzauber, Wirsingessen, Marathonwanderung, etc. sind folgende Veranstaltungen für das Jahr 2025 vorgesehen. Am 27.04.2025 erfolgt eine Wanderung zum Kindelsberg, und erstmalig soll ein Schnupperwandertag am 13.07.2025 stattfinden mit Wanderungen verschiedenster Art und Länge, sprich ein Erlebnistag für die ganze Familie und Interessierte. Zudem in der Planung ist in den Sommermonaten eine Feierabendwanderung, die freitagnachmittags angeboten werden soll.

