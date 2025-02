Starker Saisonauftakt für die DAV-Athleten aus Siegerland – Moritz Varnhorn wird Landesmeister

(wS/ta) Siegen 04.02.2025 | Die offenen hessischen Landesmeisterschaften im Bouldern boten am Wochenende den ersten Härtetest der Saison 2025. Acht Athleten der Sektion Siegerland des DAV nahmen teil – eine erste Standortbestimmung nach der erfolgreichen letzten Saison, in der Moritz und Charlotte Varnhorn sogar in den Landeskader NRW berufen wurden.

Austragungsort war das Boulderhaus in Darmstadt, das mit hervorragender Wettkampfatmosphäre für optimale Bedingungen sorgte. Für den DAV Siegerland starteten:

● U13 weiblich: Charlotte Varnhorn, Mariella Achenbach

● U13 männlich: Henner Jüngst

● U15 weiblich: Frieda Jüngst

● U15 männlich: Moritz Varnhorn

● U17 weiblich: Enya Steiner

● U17 männlich: Jakob Schlosser

Harte Qualifikation – starke Finalleistungen

Sechs Boulderprobleme galt es in der Qualifikation zu meistern, um einen Platz unter den besten Acht und damit das Finale zu erreichen. Die Athleten hatten pro Boulder vier Minuten Zeit – ein nervenaufreibender Kampf gegen die Uhr. Henner Jüngst (U13) eroberte einen Top und zwei Zonen und wurde in einem starken Teilnehmerfeld 26. Mariella Achenbach schaffte einen Top und vier Zonen, was für Platz 18 reichte. Charlotte Varnhorn zeigte eine starke Leistung mit drei Tops und drei Zonen – Platz sieben und Einzug ins Finale. Dort bewies sie erneut ihre Klasse und kletterte nach vier schweren Bouldern auf Rang vier.

Moritz Varnhorn wird Landesmeister – Matteo Müller ebenfalls stark

Am Sonntag traten die älteren Athleten der U15 und U17 an. Frieda Jüngst (24./U15), Enya Steiner (17./U17) und Jakob Schlosser (20./U17) lieferten solide Leistungen ab. Besonders beeindruckend war Matteo Müller, der sich als Achter der Qualifikation ins U17-Finale kletterte, dort aber bei den vier Bouldern für einen Platz auf dem Treppchen nur wenige Versuche zu viel benötigte und Vierter wurde.

Moritz Varnhorn wuchs über sich hinaus: Mit vier Tops in nur acht Versuchen sicherte er sich in einem starken Teilnehmerfeld nach dem letzten Jahr erneut einen Landesmeistertitel.

Nächste Station Wuppertal

Ein insgesamt starker Auftritt des DAV Siegerland. In zwei Wochen steht bereits der nächste Wettkampf an: die offenen NRW-Landesmeisterschaften im Bouldern in Wuppertal.

Fotos: DAV Siegerland.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!