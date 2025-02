Strategischer Schachzug: Micha Lerscht lenkt Ferndorfs sportliche Zukunft

(wS/Red) Ferndorf 02.02.2025 | Von der Seitenlinie ins Management: Micha Lerscht zurück beim TuS Ferndorf

Wichtige Weichenstellung für den TuS Ferndorf: Michael Lerscht kehrt als Sportlicher Leiter zurück

Der TuS Ferndorf stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und setzt dabei auf eine bewährte Größe: Michael Lerscht kehrt in neuer Funktion als Sportlicher Leiter zum Handball-Zweitligisten zurück. Der 40-Jährige übernimmt die Position von Mirza Sijaric, der sich fortan auf seine Aufgaben als Geschäftsführer konzentrieren wird. Lerscht ist in Ferndorf kein Unbekannter – als Spieler und Trainer prägte er den Verein über viele Jahre. Von 2015 bis 2020 stand er an der Seitenlinie und führte den TuS in der Saison 2018/19 auf den achten Platz der 2. Bundesliga – die beste Platzierung der jüngeren Vereinsgeschichte.

Erfahrung, Identifikation und strategische Neuausrichtung „Ich habe den TuS Ferndorf in den vergangenen Jahren immer verfolgt. Ich freue mich nun, die Mannschaft und Trainer Ceven Klatt im sportlichen Bereich zu begleiten. Ich habe meinen Job mittlerweile bereits aufgenommen und freue mich auf die kommende Zeit“, betont Lerscht, der hauptberuflich als Lehrer an einer Schule in Kreuztal tätig ist. Die Verpflichtung von Lerscht ist mehr als nur eine personelle Veränderung – sie ist eine strategische Entscheidung mit Blick auf die sportliche und strukturelle Weiterentwicklung des Vereins. Geschäftsführer Mirza Sijaric unterstreicht die Bedeutung dieser Rückkehr: „Michael ist die optimale Besetzung für die Position des Sportlichen Leiters. Er kennt die Abläufe im Verein, bringt wertvolle Erfahrung mit und kann durch seinen Hauptjob in Kreuztal auch unter der Woche nah an der Mannschaft und dem Trainer sein.“

Blick nach vorn: Stabilität und sportlicher Erfolg Mit dieser Neustrukturierung reagiert der TuS Ferndorf auf die aktuellen sportlichen Herausforderungen und setzt auf eine stabile sowie nachhaltige Entwicklung. Die enge Verzahnung zwischen sportlicher Leitung, Trainerteam und Mannschaft soll helfen, kurzfristige Ziele wie den Klassenerhalt zu sichern, aber auch langfristige Perspektiven für den Verein zu schaffen. Die Rückkehr von Michael Lerscht steht somit für Kontinuität und einen klaren Kurs: Der TuS Ferndorf stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

