Unbekannte verletzten Pferde – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Erndtebrück 04.02.2025 | Unbekannte Täter haben zwischen dem 25. und 26. Januar in Erndtebrück gleich zweimal ein Pferd verletzt.

Bei der Polizei sind in den vergangenen Tagen zwei Anzeigen erstattet worden.

Demnach wurden die verletzten Tiere am 26. Januar aufgefunden. Die Tatörtlichkeiten befinden sich in der Ederstraße sowie der Hauptstraße in Erndtebrück. Die Pferde wurden daraufhin durch eine Tierärztin behandelt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Kripo nimmt Hinweise unter der 02751/909-0.

Symbolfoto

.

.

Anzeige – HIER könnte Ihre Werbung stehen – Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier