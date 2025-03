A45: Vollsperrung zwischen Siegen und Freudenberg wegen Arbeiten an einer Hochspannungsleitung

(wS/au) Siegen / Freudenberg 12.03.2025 | Auf der A45 werden Arbeiten an einer Hochspannungsleitung durchgeführt, die über die Autobahn verläuft.

Aus diesem Grund muss die A45 am kommenden Sonntag, 16. März, von 6.30 Uhr bis 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Siegen und Freudenberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Während der Zeit der Vollsperrung ist ein Auffahren von der Tank- und Rastanlage Siegerland auf die Autobahn in beide Richtungen nicht möglich. Ab Freitag, 14. März, ist bereits der Parkplatz „Am Lindenberg“ an der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt und nicht nutzbar.