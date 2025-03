Bahnübergang „Zum Möhnerschen“ in Eichen am kommenden Wochenende gesperrt

(wS/kr) Kreuztal 13.03.2025 | Die Deutsche Bahn muss Arbeiten an dem Bahnübergang in Stendenbach an der Straße „Zum Möhnerschen“ durchführen. Aus diesem Grund wird der Bahnübergang in der Zeit von Samstagabend (15.03), 18 Uhr, bis Montagmorgen (17.03.), 10 Uhr, gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.