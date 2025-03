Bunt, modern und nachhaltig: Peter-Paul-Rubens-Gymnasium erhielt Dach- und Fassadensanierung

(wS/si) Siegen 21.03.2025 | Die Sonne strahlt auf die farbenfrohen Fassadenelemente und lässt sie leuchten: Das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium am Rosterberg in Siegen präsentiert sich mit einer bunten Fassade und einem modernen Dach. Die umfangreiche Sanierung in zwei Bauabschnitten ist nach dreieinhalb Jahren Bauzeit im Dezember 2024 abgeschlossen worden.

Die Sanierung ist die größte Einzelmaßnahme innerhalb des Förderprojekts „Gute Schule“.

Das Gebäude wird derzeit noch vom Peter-Paul-Rubens-Gymnasium und der Gesamtschule am Rosterberg genutzt. Da das Gymnasium jedoch ausläuft, wird das sanierte Gebäude zukünftig allein der Gesamtschule am Rosterberg zur Verfügung stehen.

Bürgermeister Steffen Mues betont die Bedeutung der Sanierung: „Die nachhaltige Modernisierung unserer Schulgebäude ist ein zentraler Baustein, um klimafreundlicher zu werden. Mit dieser Sanierung haben wir nicht nur die Energieeffizienz deutlich verbessert, sondern auch die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Nutzung geschaffen“. Rund 2.000 Quadratmeter Dach und etwa 2.400 Quadratmeter Fassade wurden erneuert.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro. Das Dach erhielt eine Kaltdachkonstruktion mit Zellulosedämmung, einer Vollholzschalung und einer neuen Dachabdichtung. Die Fassade wurde mit nichtbrennbarer Steinwolle gedämmt und mit einer Vorhangfassade versehen, die in bunten Farben gestaltet ist.

Durch die deutlich verbesserte Dämmung ist das Gebäude klimafreundlicher. Der Heizenergiebedarf sinkt spürbar, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die

Betriebskosten reduziert. Zudem wurde das Dach so vorbereitet, dass im Sommer 2025 eine Photovoltaik-Anlage installiert werden kann. Diese soll aus 218 Modulen bestehen und eine Gesamtleistung von rund 89 Kilowattpeak (kWp) erreichen. Ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 30 Kilowattstunden (kWh) ergänzt die Anlage. Die Kosten für die PV-Anlage betragen etwa 125.000 Euro.

Die Sanierung war notwendig, da Dach und Fassade altersbedingt stark sanierungsbedürftig

waren. Mit den abgeschlossenen Arbeiten ist das Gebäude nun fit für die Zukunft – energieeffizient, modern und nachhaltig.

Sind von der farbenfrohen Fassade begeistert: (v.l.) Bürgermeister Steffen Mues, Florian Kraft, Schulleiter der Gesamtschule Am Rosterberg und Andreas Hau, zuständiger Architekt der Technischen Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen.

Foto: Stadt Siegen