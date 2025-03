CROSSOVER: Vielfalt von Kunst und Musik Nächste „Offene Kultur-Kirche“ am 02.04.2025

(wS/cp) Mudersbach 14.03.2025 | Unter dem Titel „Crossover“ startet die nächste Veranstaltung im Rahmen der „Offenen Kultur-Kirche“ am Mittwoch, 02.04.2025 ab 19:00 Uhr wie immer in der Kirche „St. Matthias“ in Mudersbach-Niederschelderhütte, Am Wald 8.

Diesmal dabei sind der Maler Dieter Link, Brachbach, das Ensemble „ChromaticMix“ und als Gastgeber das Ensemble „Schöne Töne“ des Kirchenchores St. Matthias. „Kunst und Kultur durch Kommunikation in verschiedensten Bereichen erlebbar zu machen, war eine der Ambitionen beim Start der Eventreihe Offene Kultur-Kirche“ sagt dazu Matthias Merzhäuser, Initiator und künstlerischer Leiter der „OKK“ und seit 43 Jahren Kirchenmusiker u.a. in der St. Matthias-Kirche. So kommen die Besucher auch hier in direkten Kontakt mit den Künstlern: Dieter Link beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit figurativer Malerei und ihrer Abstraktion.

Er wird Informationen und Impressionen zu seinen Werken unter dem Titel „Ecken und Kanten“ geben und in Dialog mit dem Publikum treten. Das Ensemble „ChromaticMix“ (Friedegard Diestelkamp und Uwe Schmegner) liebt die Mixtur aus verschiedenen Genres und bringt unterschiedliche Instrumente zum Klingen. Die Musik enthält jazzige und improvisatorische Elemente, Bossa-Rhythmen und Eigen-Kompositionen. „Wir nehmen unser Publikum so auf eine kleine Hör-Reise mit, in der es mal ruhig und atmosphärische zugeht, mal lebendig und tiefgründig." Das Ensemble „Schöne Töne“ gibt einen kleinen Einblick in die derzeitige Projektarbeit: Aus der „Gospel Mass“ von Robert Ray werden zur Begrüßung und Verabschiedung einige Stücke vorgetragen. Das komplette Werk ist in der nächsten OKK im Mai zu erleben.

Der Eintritt zur „Offenen Kultur-Kirche“ ist wie immer frei und im Anschluss an die Präsentationen wird zu einem Austausch und Gesprächen in das benachbarte Pfarrheim eingeladen. Kontakt für Rückfragen: Matthias Merzhäuser, Tel.: 0171 42 336 21 oder per Mail an MM@Merzi.de

