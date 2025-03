Das tanzende Museum“ – Ballett und Tanz in Salchendorf

(wS/vtv) Neunkirchen 24.03.2025 | Was passiert wenn ein Museum zum Leben erwacht? Wie würde sich „Die große Welle vor Kanagawa“ von Katsushika Hokusai in Bewegung setzen? Und was geschieht, wenn Skulpturen plötzlich zu tanzen beginnen?

Diese zauberhafte Verbindung von Kunst und Tanz präsentiert der VTV Freier Grund unter Leitung von Beate Klaas am 05. und 06. April. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule im Alter von 4 bis 17 Jahren erwecken berühmte Kunstwerke auf der Bühne zum Leben – mit einer Mischung aus klassischem Ballett, Modern Dance und Hip Hop.

Freuen Sie sich auf eine kreative Reise durch das „tanzende Museum“ in der Mehrzweckhalle in Salchendorf.

Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie in der Ballettschule Klaas (Malscheider Weg 11, 57290 Neunkirchen 02735 656373) oder der Geschäftsstelle des VTV Freier Grund (Kölner Straße 146, 57290 Neunkirchen 02735 6588955)