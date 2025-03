„Extrawurst“ – Rasante Komödie vor ernstem Hintergrund

(wS/gbk) Hilchenbach 20.03.2025 | Am Freitag, dem 4.4.2025, bietet der Gebrüder-Busch-Kreis e.V. im Busch-Theater in Hilchenbach-Dahlbruch die Dramödie „Extrawurst“ von dem nicht zuletzt durch die Fernsehserie „Stromberg“ bekannten Autoren-Duo Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob.

Solange es im europäischen Theater intelligente Komödie gibt, ist es deren wesentliches Ziel, den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Spiegel vorzuhalten, sie sich ihren Fehlern, in ihrer Lächerlichkeit sehen zu lassen und sich – hoffentlich! – zu korrigieren.

So auch in „Extrawurst“: Der Ausgangspunkt der Handlung ist die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der Provinz, dessen Vereinsleben bislang durchgängig von Harmonie geprägt war. Die scheinbar banale Entscheidung über die Anschaffung eines Vereinsgrills lässt unerwartete Konflikte aufbrechen: Soll/muss ein zweiter Grill angeschafft werden, da dem einzigen muslimischen Mitglied des Vereins nicht zugemutet werden kann, sein Essen auf dem durch das Schweinefleisch der anderen verunreinigte Gerät zuzubereiten? Mit zunehmender, die Grenzen zur Beleidigung überschreitender Schärfe eskaliert die „Diskussion“, in die die Zuschauerinnen und Zuschauer einbezogen werden. Sarkastischer Wortwitz und die teils unfreiwillige Komik der Figuren machen deutlich, wie nah die Handlung des Stückes der Realität unseres Alltags ist. Ein Lehrstück der amüsanten, der intelligent-witzigen Art!



Termin: Freitag, 4.4.2025

Busch-Theater, Bernhard-Weiss-Platz 6, 57271 Hilchenbach-Dahlbruch

Weitere Informationen und Karten: Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises, Steiler Weg 2, Hilchenbach-Dahlbruch, Telefon 02733/53350, Internet: www.proticket.de

Fotos: Gebrüder-Busch-Kreis e.V

