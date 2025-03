Für Kinder zwischen neun und 13 Jahren: Städtische Ferienfreizeit im Sommercamp Otterndorf

(wS/si) Siegen 14.03.2025 |Von Wassersport wie Schwimmen, Kanu oder Tretboot fahren über zahlreiche Kreativangebote bis hin zu Ponyreiten und Abenden am Lagerfeuer: Bereits zum vierten Mal bietet das städtische Kinder- und Jugendbüro eine Sommerferienfreizeit in der niedersächsischen Gemeinde Otterndorf an. Vom 22. Juli bis 2. August 2025 dürfen sich insgesamt 36 Siegener Kinder auf ein abwechslungsreiches Ferienerlebnis an der Nordsee freuen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Angebot richtet sich grundsätzlich an Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 13 Jahren aus dem Siegener Stadtgebiet. Geschwisterkinder ab acht Jahren erhalten jedoch auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, nach Absprache mit ihren älteren Geschwistern mitzufahren, um so ihre ersten Freizeiterfahrungen zu sammeln.

Die Kosten für die 12-tägige Freizeit liegen bei 220 Euro pro Kind. Darin enthalten sind Verpflegung, Unterbringung und Bustransfer. Für Familien mit „Siegener Ausweis“ belaufen sich die Kosten auf 130 Euro; Geschwisterkinder mit „Siegener Ausweis“ erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an v.pittke@siegen.de unter Angabe des Namens des Kindes sowie Geburtsdatum und Anschrift möglich. Anmeldeschluss ist am Montag, 31. März 2025. Danach erfolgt bis zum 2. April 2025 die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Versand der Anmeldeunterlagen.

Alle Informationen zur Anmeldung, Organisation und zum Ablauf der Sommerfreizeit gibt es bei Verena Pittke im Kinder- und Jugendbüro (Hüttenstraße 14, 57078 Siegen) oder per E-Mail an v.pittke@siegen.de. Infos zur Örtlichkeit sind unter www.foerderverein-sommerlager.de zu finden.



