Großeinsatz in Mannheim: PKW rast in Menschenmenge

(wS/red) Mannheim 03.03.2025 | Ein tragischer Vorfall ereignete sich am 3. März 2025 in der Mannheimer Innenstadt. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, fuhr ein Auto in eine Personengruppe im Bereich Wasserturm/Plankenkopf. Nach aktuellen Informationen wurde dabei eine Person tödlich verletzt, mehrere weitere erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort und sicherten das Gebiet. Die Innenstadt wurde teilweise abgesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin darum, keine Spekulationen oder Falschmeldungen zu verbreiten und auf offizielle Informationen zu vertrauen. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir weiter berichten.

Update: Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz der aktuell in der Mannheimer Innenstadt stattfindet, wurde ein Hinweistelefon für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Die Telefonnummer lautet 0800/503503555.

Update (18:15 Uhr) Am Montagmittag fuhr ein 40-jähriger Tatverdächtiger gegen 12:15 Uhr mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen, die sich in der Mannheimer Innenstadt im Bereich der Planken aufgehalten haben. Hierbei wurden zwei Personen tödlich und fünf schwer verletzt. Fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Über das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen bei den Betroffenen kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den 40-jährigen deutschen Tatverdächtigen aus Rheinland-Pfalz festnehmen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wird nicht von einem politischen Hintergrund ausgegangen.

Das LKA hat im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Mannheim die Ermittlungen übernommen.

Bilder und Videos können über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg unter bw.hinweisportal.de/2025030314-ueberfahrgeschehen/ übermittelt werden.