Humor in der Sterbebegleitung: Ein Lichtblick in schweren Zeiten

(wS/car) Siegen 25.03.2025 | Am 14. März 2025 fand im K3 Citypastoral in Siegen im Rahmen der Karikaturenwanderausstellung „Wenn der Tod dich anlacht“ ein inspirierender Impulsvortrag zum Thema „Humor in der Sterbebegleitung“ statt. Die Karikaturenwanderausstellung wird vom Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen- Wittgenstein e.V. ausgestellt; der Vortrag wurde von Christiane Howe, einer erfahrenen Koordinatorin für Ambulante Hospizarbeit im Siegener Caritasverband, gehalten. Die Veranstaltung zog zahlreiche Interessierte an, sodass alle Stühle belegt waren.

In ihrem Vortrag betonte Christiane Howe die Bedeutung von Humor als wertvolle Ressource in der Begleitung von Menschen am Lebensende. „Humor kann helfen, Ängste abzubauen und eine Verbindung zwischen den Menschen herzustellen“, erklärte sie.

Die Referentin teilte zahlreiche Beispiele und persönliche Erfahrungen, die zeigten, wie Humor in der Sterbebegleitung einfühlsam und respektvoll eingesetzt werden kann. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen auszutauschen.

Dies förderte einen offenen Dialog über die Herausforderungen und Chancen, die Humor in der Trauerarbeit bieten kann.

„Am Ende der Veranstaltung saßen alle mit roten Nasen da und die gute Stimmung hielt noch nach der Veranstaltung an“, so Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums. Sie bedankte sich bei allen Interessierten und der Referentin für diesen gelungenen Abend, der gezeigt hat, dass auch in der Trauer Momente des Lächelns und der Hoffnung möglich sind.

Die Karikaturenwanderausstellung ist noch bis zum 27. März 2025 m K3 Citypastoral in Siegen (Koblenzer Str. 5, 57072 Siegen) während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

Diese sind:

 Dienstags & mittwochs: 10:00 bis 12:30 Uhr & 14:00 bis 16:30 Uhr

 Donnerstags: 10:00 bis 12:30 Uhr

 Freitags: 13:00 bis 15:30 Uhr

Foto: Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V.

