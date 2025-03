Jahreshauptversammlung des Bogen-Sport-Clubs e. V.: Erfolgreiches Jahr 2024 und positive Ausblicke

(wS/bsc) Kreuztal 22.03.2025 | Am Freitag, dem 14. März 2025, fand im Gasthof Merje in Kredenbach die alljährliche Jahreshauptversammlung des Bogen-Sport-Clubs e. V. statt. Der erste Vorsitzende Wolfgang Sterzel eröffnete gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Gerhard Hansberg und Kassenwart Magnus Eilhoff die Versammlung.

Zu den Höhepunkten des vergangenen Sportjahres zählte der Aufstieg des Liga-Teams in die Verbandsoberliga – ein bedeutender Erfolg für den Verein. Auch die Mitgliederentwicklung verlief erfreulich: Zum Jahreswechsel zählte der Club 103 Mitglieder, darunter viele neue weibliche Mitglieder.

Auf dem Vereinsgelände wurden im Laufe des Jahres Verbesserungen vorgenommen. So wurde eine Stromversorgung installiert und zusätzliches Schießequipment angeschafft. Im sportlichen Bereich konnte die erfolgreiche Turniertradition fortgeführt werden: Im Februar fand ein Ligaturnier statt, gefolgt vom Hallenturnier im April und dem beliebten Schwarzbrotturnier im Juli 2024.

Im Rahmen der Versammlung wurden zudem Vorstandswahlen durchgeführt. Gerhard Hansberg wurde einstimmig als zweiter Vorsitzender wiedergewählt. In den erweiterten Vorstand wurden Davina Nimmert als Kassenprüferin, Marion Schumacher als Schriftführerin sowie Pia Müller als neue Presse- und Medienwartin gewählt.

Auch für das Jahr 2025 sind bereits zahlreiche Aktivitäten geplant. Am 12. und 13. April findet das Kreuztaler Hallenturnier statt, gefolgt vom Schwarzbrotturnier am 13. Juli, das sich unter Bogensportlern zunehmender Beliebtheit erfreut. Das Liga-Team wird erneut an mehreren Turnieren teilnehmen – mit dem klaren Ziel, den Aufstieg in die Verbandsoberliga weiter voranzutreiben.