KulturPur33 – Vorverkaufsstart am 22. März – Tickets auch in Hilchenbach erhältlich

(wS/hi) Hilchenbach 18.03.2025 | Am Samstag, 22. März, startet um 10:00 Uhr der Vorverkauf für die 33. Ausgabe von KulturPur. Das Zeltfestival findet in diesem Jahr über die Pfingstfeiertage von Donnerstag, 5., bis Montag, 9. Juni 2025, statt und bietet wie gewohnt ein buntes Kulturprogramm für alle Altersklassen. Eintrittskarten für die Top Acts, wie Alvaro Soler, Bosse, Selig oder auch für das Siegen-Wittgenstein-Musical „Das Beste aus zwei Welten“ und vieles mehr gibt es ab diesem Samstag im Vorverkauf.

In Hilchenbach können die Tickets ab 10:00 Uhr in der neuen Zweigstelle des Gebrüder-Busch-Kreises am kmd, Bernhard-Weiss-Platz 6, in Dahlbruch, in der Buchhandlung Bücher buy Eva, Markt 5, Hilchenbach oder über den Online Shop auf www.proticket.de erworben werden.

Weitere Informationen zum Programm von KulturPur33, finden Interessierte unter www.kulturpur-festival.de.