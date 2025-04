50-jähriges Jubiläum des Gemischten Chores „Eintracht“ Helberhausen: Gesungen, musiziert und grandios gefeiert

(wS/hgm) Hilchenbach 10.04.2025 | Auf sehr großen Zuspruch stieß am vergangenen Freitag das Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Jubiläum des Gemischten Chores „Eintracht“ Helberhausen (Leitung: Luis Perathoner) Austragungsort war der Kulturelle Marktplatz in Dahlbruch (hinter dem Gebrüder-Busch-Theater), der derzeit zwar noch eine gewaltige Baustelle, jedoch wenn alles fertig ist, Dahlbruchs „feine Stube“ sein wird. Einen ersten Eindruck davon vermittelte der neue große Saal, in dem das Konzert stattfand. Mit dabei:

Das Stadtorchester Hilchenbach unter dem Dirigat von Michael Kreutz. Die Moderation, soweit es die Vorträge der Chöre betraf, wurde von der Sängerin Manuela Hunecke gehalten.

Die Begrüßung erfolgte durch die 1. Vorsitzende Heidrun Lenhof mit den Worten eines früheren Dirigenten „Öffne ein Herz und singe ein Lied…“ Danach sollte eigentlich Landrat Andreas Müller eine Grußbotschaft entrichten, doch leider konnte er nicht anwesend sein.

Umso mehr würdigte Kyrillos Kaioglidis, Bürgermeister von Hilchenbach die Verdienste des Gemischten Chores, verbunden mit der Anerkennung, „so lange zusammen zu stehen, sowie ein Teil der Geschichte unserer Heimat zu sein“. Und mit leeren Händen war der Bürgermeister auch nicht gekommen und überreichte Lenhof das bei solchen Anlässen oft übliche populäre „Flachgeschenk“.

Markig und voll erfolgten nach all den schönen und liebevollen Worten drei Vorträge des Männerchor Helberhausen, die vor allem durch ihre warme Klangfarbe gefielen und viel Freude herüberbrachten.: Die „Rosen von Burgund“, „Slowenischer Weinstrauß“ und „Schifferlied“. Dieses letzte Stück des Blockes enthält die bekannte Passage „Es löscht das Meer die Sonne aus“ und wurde mit Feingefühl vorgetragen.

Im Anschluss daran gratulierten die Helberhäuser Vereine dem Jubelchor: „Danke für 50 Jahre unermüdlichen Einsatzes von euch, das dörfliche und kulturelle Leben mit zu gestalten“. Normalerweise wäre darunter auch ein Vertreter der Feuerwehr gewesen, doch wie es im Leben so geht: Er musste mit zu einem Waldbrand ausrücken, was auch auf viel Verständnis stieß und mit anerkennendem Beifall bedacht wurde.

Im Anschluss daran gab es tolle Solo-Vorträge zu hören:

Den „Abendsegen“ aus der Oper Hänsel und Gretel, vorgetragen mit reichlich Verve, von Manuela Hunecke (Sopran) sowie Anja Schmidt (Alt). Raphael Herrmann (Bass) hingegen gefiel mit seiner markigen Stimme bei dem Satz „An die Musik“ (Op. 88 Nr. 4). Melodien, die viel Frühlingsgefühle hervorriefen, offerierte danach als Jubelchor der Gemischte Chor Helberhausen: „Lerchengesang“, „Die Nachtigall“, und „Lausche Herz, die Sterne singen“. Alles in allem Vorträge mit reichlich Euphorie und Freude am Gesang, die beim Publikum gut ankamen – entsprechend fiel der Beifall aus.

Wie das ist bei fast allen Jubiläen der Fall ist, gab es etliche Mitglieder zu ehren.

50-jährige Gründungsmitglieder

Aktiv:

Hilde Haberkamm und Anneliese Klein

(50 Jahre aktive Mitgliedschaft = Ehrenmitglied)

Passiv:

Heidi Koch, Ingrid Cramer, Gretel Lehhof, Anneliese Roth, Erwin Roth und Helga Schwarzpaul

40 Jahre Mitglied

Passiv:

Heidi Roth

25 Jahre Mitglied

Aktiv:

Harald Stecher

Passiv:

Horst Preis, Martin Roth, Joachim Stötzel und Florian Völkel

Der sich nun anschließende Block war der längste und wurde vom Stadtorchester Hilchenbach bewältigt. Die Moderation führte Jana Setzer. Was für eine musikalische Power! Zackig der Auftakt mit dem Graf Zeppelin Marsch, dem mit der Komposition „Hootenanny“ gleich ein modernes Werk hinterher geschoben wurde. Nicht von schlechten Eltern – wie man so sagt – das Stück „Friends für life“ in stark unterschiedlicher Rhythmik.

Ein sehr prägnantes Werk waren allerdings die „Westernhagen Hits – Es geht mir gut“, dass besonders gut beim Publikum ankam und mit entsprechend viel Beifall bedacht wurde

Später gab des „Skyfall“ zu hören, bei dem sehr viele musikalische Themen im Vordergrund standen, und als letztes Stück dieser eindrucksvollen Vortragskette „Abba Gold“ mit vielen interessanten Parts und Hits. Entsprechend enorm fiel der Beifall aus.

Nach dieser sehr beeindruckenden Vortragskette wurde wieder gesungen: Der Gemischte Chor Helberhausen war mit „Wer recht in Freuden wandern will“, „Über den Wolken“ sowie

„Die kleine Kneipe“ voll beim Thema „Frühling“ angelangt und legte somit noch kräftig einen obendrauf.

Zum Abschluss des denkwürdigen Jubiläumskonzerts gab es allerdings noch ein besonderes Bonbon: Nämlich der gemeinsame Vortrag „Klänge der Freude“ des Gemischten Chores mit dem Bläserquartett des Stadtorchesters Hilchenbach. „Wow“, kann man da nur sagen – ein regelrechter Wettlauf der Töne untereinander, die sich scheinbar gegenseitig übertrumpften.

Alles in allem das Ergebnis vieler Stunden intensiver Probenarbeit, die oft ans Limit ging und den Sängern sowie den Musikern viel abverlangte.

Gleich am Samstag darauf ging es in der Turnhalle Helberhausen weiter mit dem Freundschaftssingen, bei dem folgende Chöre mitwirkten:

Männerchor Lahn-Vokal (Chorleiter Michael Blume), Frauenchor Einigkeit Herzhausen, (Chorleiter Michael Blume); Männerchor Einigkeit Herzhausen (Chorleiter Moritz Schönauer); Feuerwehrchor der Stadt Hilchenbach (Chorleiterin Katharina Kringe) Gemischter Chor „Eintracht" Helberhausen sowie Männerchor „Eintracht" Helberhausen

Der bunte Abend wurde gestaltet durch den Stimmungsmusiker Marcel Benker aus dem Kulmbacher Land. Da war so einiges los, und die Helberhäuser kamen mit ihren Gästen aus den Feiern gar nicht mehr heraus!

Text, Fotos und Videos: Hans-Gerhard Maiwald