Aufreibende Gerichtsverhandlungen abwenden: Kreuztaler Schiedsfrauen stehen schlichtend zur Seite

(wS/kr) Kreuztal 14.04.2025 | Wenn Nachbars Hecke zu dicht am neuen Zaun steht und rüberwuchert, kann das ein klarer Fall für eine Schiedsperson sein. Die meisten Streitigkeiten des täglichen Lebens lassen sich mit der Unterstützung von Schiedsfrauen und –männern und vor allem mit Gesprächsbereitschaft und ein wenig Entgegenkommen auch ohne eine Gerichtsverhandlung lösen. Und davon profitieren alle Beteiligten: Unser Justizsystem wird entlastet und oft gehen die Parteien hinterher friedlich auseinander. Zudem spart die Schiedsverhandlung Kosten, Zeit und Nerven.

In Kreuztal ist das Schiedsamt in fester Frauenhand: Sabine Welch und Hella Schmelin kümmern sich – aufgeteilt auf zwei Schiedsamtsbezirke aber dennoch meist im Team – um die Mediation zwischen zwei zerstrittenen Parteien und um die Schlichtung in Privatklagesachen. Sabine Welch ist zuständig für den Bereich Burgholdinghausen, Littfeld, Krombach, Eichen und Kreuztal (nördlich der Linie Marburger Str. / Heesstraße) und engagiert sich seit September 2023 als Schiedsfrau.

Die ehemalige Rechtsanwältin ist versiert in Rechtsfragen, weiß aber auch, wann es sich lohnt, einen anderen Weg als vor den Kadi zu wählen. Seit September 2024 ist die Lehrerin Hella Schmeling als zuständige Schiedsfrau für den Bereich Kredenbach, Ferndorf, Buschhütten, Fellinghausen und Kreuztal (südlich der Linie Marburger Str. / Heesstraße) dazugekommen. Die beiden vertreten sich gegenseitig und sind auch so in regelmäßigem Austausch über ihr gemeinsames Ehrenamt.

„Die ehrenamtliche Tätigkeit als Schiedsperson ist sehr wichtig, aber sicherlich auch nicht immer einfach. Zwischen teils über Jahre verhärteten Fronten zu vermitteln verlangt nicht nur viel Wissen um die Rechtslage, sondern auch viel Empathie und Fingerspitzengefühl. Ich bin sehr froh, dass die Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger mit Frau Welch und Frau Schmeling zwei sehr engagierte und versierte Schiedsfrauen zur Seite haben.“, sagt Bürgermeister Walter Kiß.

Im Bedarfsfall sind die Kontaktdaten der beiden Schiedsfrauen auf der Internetseite der Stadt Kreuztal zu finden oder über das Ordnungsamt zu erfragen.

