Treue zu TuS Ferndorf: Hendrik Stock verlängert und bleibt „Rot-Weiß“

(wS/Red) Ferndorf 11.04.2025 | TuS Ferndorf sichert sich weiterhin Hendriks flinke Spielzüge

TuS Ferndorf: Hendrik Stock verlängert Vertrag um ein weiteres Jahr Mittelmann Hendrik Stock bleibt auch in der kommenden Saison 25/26 Ferndorfer.

Der quirlige Mittelmann geht damit in sein zweites Jahr bei den Rot-Weißen. „Mit Hendrik haben wir einen beweglichen und schnellen Spieler, der vor allem im

Angriff eine starke Alternative auf der Mittelposition ist, das hat er in der laufenden Saison vielfach bewiesen.

Wir freuen uns, dass er bleibt und den Weg mit dem TuS weitergehen wird“, so der Sportliche Leiter des TuS Ferndorf, Michael Lerscht. „Die Entscheidung, auch in der kommenden Saison für den TuS aufzulaufen, war einfach. Ich fühle mich wohl hier und habe in Ferndorf die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln.

Ich freue mich, mit dem Team weiterhin erfolgreich zu sein und auch weiterhin die tollen Fans in der Stählerwiese erleben zu dürfen.“, freut sich Hendrik Stock, der, wie alle anderen im Team, alles für den Klassenerhalt in diesem Jahr geben wird, auf ein weiteres Jahr im Siegerland.

Bericht: TuS Ferndorf

