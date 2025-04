(wS/kr) Kreuztal 28.04.2025 | „What Nature Shows Me“: Künstlerin Hanna präsentiert naturverbundene Ausstellung im Kreuztaler Rathausfoyer

Bis 30. Mai präsentiert die Künstlerin Hanna eine Auswahl ihrer Arbeiten im Kreuztaler Rathausfoyer.

Unter dem Titel „What Nature Shows Me“ hat die gebürtige Littfelderin mit dem simplen Künstlernamen Hanna eine Ausstellung kreiert, die ausschließlich mit pflanzenbasierten, nicht-toxischen und ressourcenschonenden Materialien erschaffen wurde; in der heutigen Welt eine Pflicht und zeitgleich ein Statement, sagt sie.

„Kunst ist ein essentieller Bestandteil von uns und des Lebens im Allgemeinen, den jeder auf verschiedene Art und Weise braucht und auslebt. Über Kunst kann vieles verändert, initiiert und geheilt werden“, beschreibt Hanna die Bedeutung von Kunst in ihrem Leben. Zur Malerei und Fotografie kam Hanna schon in ihrer Jugend und experimentiert seither mit den beiden Ausdrucksformen in Eigenregie. In Australien, wo sie einige Zeit gelebt hat, hatte sie bereits Ausstellungen und Veröffentlichungen ihrer Werke. Bei den International Photography Awards (IPA) gewann sie zudem einen Anerkennungspreis („Honorable Mention“).

Ihre Malerei zeigt traumartige Landschaften in harmonischen Farbwelten oder auch diffuse Detailansichten von Blumen, Pflanzen oder Wasserszenerien. Die Stimmung der Bilder ist immer ruhig, die Strukturen aber vielseitig wie die Natur selbst. Hanna bedient sich dabei verschiedener Techniken der Farbapplikation: mit aquarellartigen Untergründen, breiten Tupfen, feinen Linien und in Stempeltechnik aufgebrachten Blattstrukturen zeigt sie ein breites Portfolio, das ein vielschichtiges, aber stimmiges Bild ergibt. Der großzügige Einsatz von Firnissen schafft eine bemerkenswerte Plastizität und lässt die Bilder zugleich etwas fremdartig erscheinen.

Bürgermeister Walter Kiß: „Hannas Werke ziehen den Betrachter förmlich in den Bann: Man versinkt in den atmosphärischen Landschaften. Ich freue mich sehr, dass sie sich entschieden hat, ihre Arbeiten in Kreuztal zu präsentieren und lade alle Interessierten herzlich ein, diese besondere Ausstellung im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten zu besuchen.“

Hanna ist ihr Künstlername – Fotos: Stadt Kreuztal

