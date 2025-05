3. Trailrace Siegerland 2025: Ein voller Erfolg bei besten Bedingungen

(wS/mtb) Siegen 05.05.2025 | „Ein voller Erfolg. Tolle Organisation.“ Das waren die Attribute, mit denen sowohl Teilnehmer und Fans an der Strecke das Trailrace Siegerland des MTB Siegerland e.V. am vergangenen Wochenende beurteilten. Spannung, Raceaction und perfekte Rennbedingungen gab es für alle, die auf den Fischbacherberg gekommen waren. 150 Rennfahrerinnen und Rennfahrer auch von außerhalb der Region gingen an den Start und stellten sich der anspruchsvollen Strecke – ein neuer Teilnehmerrekord. Viele von ihnen schnupperten zum allerersten Mal Rennluft bei einem Mountainbike-Rennen.

Bei idealem Frühlingswetter und durchweg fairen Bedingungen auf der Strecke zeigten die Teilnehmenden sportlichen Ehrgeiz, Teamgeist und jede Menge Leidenschaft für den MTB-Sport. Besonders hervorzuheben ist der große Einsatz der zahlreichen Helferinnen und Helfer, die entlang der gesamten Strecke für einen reibungslosen Ablauf sorgten und das Event zu einem rundum gelungenen Erlebnis machten.

Das sportliche Highlight des Tages setzte Giona Scaiano vom MTB Siegerland: Mit einer beeindruckenden Bestzeit von 2:10.872 Minuten ließ er die Konkurrenz hinter sich und setzte ein klares Ausrufezeichen für die nächste Saison. Seine starke Performance macht ihn nicht nur zum verdienten Sieger des Tages, sondern auch zum Maßstab für kommende Herausforderungen.

Das Trailrace Siegerland 2025 hat erneut bewiesen, wie lebendig und dynamisch die Mountainbike-Szene in der Region ist. Ein Event, das Lust auf mehr macht. Der Verein kündigt schon jetzt eine vierte Ausgabe für das nächste Jahr an.

Fotos: MTB Siegerland e.V. – René Niedzballa