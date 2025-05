Blühende Blickpunkte in der Oberstadt: 47 Blumenampeln verschönern Siegens Innenstadt

(wS/si) Siegen 07.05.2025 | Seit dem 5. Mai verwandeln 47 großformatige Blumenampeln die Oberstadt Siegens in ein farbenprächtiges Blütenmeer. Vom Kölner Tor über die gesamte Kölner Straße, die Alte Poststraße bis zur Marburger Straße setzen die „Flower Baskets“ auffällige, florale Akzente und schaffen eine einladende Atmosphäre für Bewohner und Besucher.

Initiiert wurde das Projekt vom Zentrenmanagement der Stadtmarketing Siegen GmbH unter Leitung von Kerstin Wagner. Gemeinsam mit der ISG Oberstadt wurde eine auf Stadtbegrünung spezialisierte Fachfirma beauftragt, die nicht nur die Montage der Blumenampeln übernahm, sondern auch für deren regelmäßige Pflege und Bewässerung sorgt.

„Wir freuen uns sehr über die besonderen Blickfänger in der Oberstadt“, sagt Kerstin Wagner.

Die Planung des Projekts lief bereits seit einem Dreivierteljahr. “Mit dieser Initiative leisten wir einen weiteren Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in unserer Innenstadt.“

Sollte sich das Konzept in der aktuellen Saison bewähren, ist eine Ausweitung auf weitere Straßen der Siegener Innenstadt geplant.

Hintergrund:

Dieses Projekt zählt zu den Maßnahmen des Zentrenmanagements, um neue Anreize für einen Besuch der Siegener Innenstadt zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Beispiele dafür sind zum Beispiel das erfolgreiche Format „Der Berg ruft“ oder der „Lebendige Adventskalender“, der 2024 erstmalig in Zusammenarbeit mit den Akteuren der Innenstadt geplant und durchgeführt wurde.

Kuratiert werden die Aktionen durch das Zentrenmanagement, das auch das Netzwerk „Innenstadt-Allianz“ ins Leben gerufen hat, in der Akteure aus Handel, Gastronomie, Wirtschaft, Universität, Stadtverwaltung und Kultur regelmäßig zusammenkommen. In der Runde werden aktuelle Themen besprochen und gemeinsame Aktionen geplant.

Kerstin Wagner, Zentrenmanagement Stadtmarketing Siegen GmbH und Heinjochen Fuchs, ISG Oberstadt e.V