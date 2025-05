Digitale Transformation vernetzt: DO IT Südwestfalen launcht zentrale Plattform für Zukunftsprojekte

(wS/do) Olpe 07.05.2025 | DO IT Südwestfalen launcht neue Website – Digitale Plattform für Innovation, Kooperation und Zukunftsgestaltung

Der südwestfälische Industrie-Spitzencluster für Innovation DO IT Südwestfalen präsentiert sich ab sofort mit einem komplett überarbeiteten Webauftritt.

Die neue Website unter do-it-suedwestfalen.de bietet nicht nur ein modernes, nutzerorientiertes Design, sondern auch umfassende Einblicke in Projekte, Partnerschaften und zukunftsweisende Entwicklungen in der Region Südwestfalen.

Ein klares Bekenntnis zur digitalen Zukunft der Region

Mit dem Relaunch setzt DO IT Südwestfalen ein starkes Zeichen für Transparenz, Zusammenarbeit und digitale Innovation. Die neue Website fungiert als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen jeder Größe, wissenschaftliche Einrichtungen sowie Institutionen, die gemeinsam die Transformation der Region aktiv mitgestalten wollen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Modernes, responsives Design für alle Endgeräte Intuitive Navigation und klare Struktur für schnellen Zugang zu relevanten Inhalten

Vertiefte Einblicke in die Mission, laufende Projekte und strategischen Ziele von DO IT Südwestfalen

Aktuelle Informationen rund um das Thema Innovation, Digitalisierung, Veranstaltungen und Kooperation in Südwestfalen

Verbindung zur Community-Plattform „Innovationsradar“

„Unsere neue Website ist weit mehr als eine digitale Visitenkarte – sie ist Ausdruck unseres Selbstverständnisses als vernetzende Kraft in der Region und Einladung zum Mitmachen“, so Christoph Neumann, Geschäftsführer der DO IT Südwestfalen GmbH. „Wir möchten Menschen und Organisationen befähigen, gemeinsam innovative Ideen zu entwickeln und umzusetzen – die neue Plattform schafft dafür eine ideale Grundlage.“

Ein digitaler Knotenpunkt für eine starke Region

DO IT Südwestfalen ist seit August 2024 als branchenübergreifender Spitzencluster aktiv und verfolgt das Ziel, Südwestfalen als zukunftsfähige, lebenswerte und innovative Wirtschaftsregion zu gestalten.

Mit einem starken Netzwerk aus Partnern, Projektträgern und Impulsgebern wird daran gearbeitet, Innovationen voranzutreiben und den Wandel aktiv zu gestalten.

Die neue Website lädt alle Interessierten dazu ein, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren, Teil des Netzwerks zu werden und gemeinsam die Zukunft der Region Südwestfalen zu gestalten.

Über DO IT Südwestfalen

DO IT Südwestfalen ist eine vom Land NRW geförderte Initiative, die die digitale Transformation und Innovation in der Region Südwestfalen vorantreibt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Institutionen werden Projekte realisiert, die sowohl die regionale Entwicklung als auch den technologischen Fortschritt fördern. Der Innovationscluster, der am 1. August 2024 gestartet ist, nimmt sukzessive seine Arbeit auf. Ziel ist es, eine gemeinsame Transformationsstrategie für Südwestfalen zu entwickeln und geförderte Verbundprojekte zwischen Mitgliedsunternehmen und -institutionen anzustoßen.

Ein starkes Netzwerk für eine starke Region

Mit DO IT Südwestfalen entsteht ein zukunftsorientiertes Netzwerk, das die Innovationskraft der Region nachhaltig stärkt. Dank der Unterstützung der Landesregierung und der gezielten Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung trägt der Cluster dazu bei, Südwestfalen als führenden Innovationsstandort in Deutschland zu positionieren.