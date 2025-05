Energetische Sanierung: Bauarbeiten am Hallenbad Eiserfeld gestartet

(wS/si) Siegen 06.05.2025 | In Eiserfeld haben jetzt die Bauarbeiten für die Hallenbadsanierung begonnen: Nachdem das Inventar und die Betriebsmittel ausgeräumt und teilweise in anderen Bädern eingelagert wurden, starten nun die eigentlichen Bauarbeiten. Bürgermeister Steffen Mues verschaffte sich jetzt gemeinsam mit den zuständigen Dezernenten Henrik Schumann und Arne Fries vor Ort einen Überblick.

„Aufgrund von Verzögerungen bei den komplexen europaweiten Ausschreibungsverfahren hat sich der Baubeginn ein wenig nach hinten verschoben“, erklärt der zuständige Projektleiter Bernd Wiezorek von der Zentralen Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen. „Dafür geht es nun gleich an mehreren Stellen im Gebäude los.“ So starten im Umkleide- und Sanitärbereich sowie im Technikkeller die ersten Rückbauarbeiten. Denn: Das Schwimmbad erhält einen neuen Eingangs- und Sanitärbereich sowie neue Umkleiden, zudem wird die über 40 Jahre alte Wasseraufbereitungstechnik sowie die Heizungs-, Lüftungs- und Steuerungstechnik durch energiesparende und innovative Technik ersetzt.

Für die energetische Sanierung der Gebäudehülle werden teilweise parallel hierzu die Fassade und die Dachabdichtung der Nebenräume abgebrochen. Das Hallendach und die Fassade der Schwimmhalle sollen im Sommer erneuert werden.

Neben der Grundsanierung des Gebäudes ist die energetische Sanierung der Hauptanlass für die Baumaßnahme. „Wichtig war es uns von Beginn an, dass unsere Anforderung an den Klimaschutz berücksichtigt werden. Deshalb soll der Energieverbrauch des Hallenbades Eiserfeld um mindestens 50 Prozent gesenkt werden“, sagt Wiezorek. Hierdurch werde ein wichtiger Schritt in Bezug auf die Klimaneutralität der Stadt Siegen vollzogen. Trotz der komplizierten Bauabwicklung durch parallel stattfindende Bauarbeiten in verschiedenen Bereichen soll das Hallenbad im Frühjahr 2026 wieder in Betrieb gehen. „Der Baustart im Hallenbad Eiserfeld ist ein wichtiger Meilenstein für die Neugestaltung der Siegener Bäderlandschaft. Denn an die Sanierung schließt sich nach Fertigstellung im kommenden Frühjahr das Projekt Neubau Hallenbad Weidenau an“, freut sich Bürgermeister Steffen Mues.Geplant wurde die Hallenbadsanierung durch die Stoppacher Ingenieurgesellschaft mbH aus Hilchenbach. Die Baukosten belaufen sich auf rund 13,5 Millionen Euro. Bezuschusst wird die Maßnahme aus dem „Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen – progres.nrw – Programmbereich Energieeffiziente öffentliche Gebäude“ durch das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von rund 4,77 Millionen Euro.

Verschafften sich vor Ort einen Überblick über die ersten Bauarbeiten am Hallenbad Eiserfeld (v.l.): Sportdezernent Arne Fries, Stadtbaurat Henrik Schumann, Bürgermeister Steffen Mues, Projektleiter Bernd Wiezorek von der Zentralen Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen, Andreas Stoppacher vom Planungsbüro Stoppacher Ingenieurgesellschaft mbH sowie Martin Wagner, Leiter der städtischen Sport- und Bäderabteilung.

Foto: Stadt Siegen

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!