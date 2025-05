Große Jubiläums-Hausmesse: 50 Jahre Anhänger Großmarkt Stenger GmbH in Burbach

(wS/red) Burbach 07.05.2025 | Große Jubiläums-Hausmesse am 10-11.5.2025 in Burbach zum 50 Jährigen Bestehen einer der größten Anhänger-Großhändler Deutschlands und des größten BRENDERUP Importeur Deutschlands.

Seit 50 Jahren vertreibt die Firma Stenger Pkw-Anhänger für jeden Beruf und Zweck. Firmengründer Horst Stenger (verstorben 1999) machte sich 1975 mit dem Handel von Anhängern selbständig und expandierte als einer der ersten Firmen überhaupt 1980 in den neuen Industriepark Burbach. „Angefangen haben wir damals in einem kleinen Baucontainer“, so Renate Stenger die heute mit Stiefsohn Michael Stenger und die eingesetzte Geschäftsführerin Nadine Dickel die Firma leitet.

Stets war das Ziel preisgünstige und zuverlässige Produkte zu vertreiben. Mit diesem strengen Konzept und harter Arbeit ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten und so wurde das erste große Betriebsgelände von 10.000 qm gekauft und erschlossen. Zuvor gab es schon eine angemietete Industriehalle mit Grundstück in Freudenberg von 3000 qm welches aber schnell zu klein wurde.

Auch der Service und der Zubehörhandel rund um Anhänger sind eine wichtige Säule der Firma Stenger. Ein sehr umfangreiches Ersatzteillager mit weit über 2500 Artikeln und Zubehör lässt jeden Kunden fündig werden. Die große Fachwerkstatt für Reparaturen aller gängiger Anhängerhersteller ist auch für Sonderbauten wie etwa Plangestelle, Innenausbauten, Zubehörmontagen und Kupplungsmontagen ausgerüstet. So werden zb. viele Nachrüstungen von Anhängerkupplungen für PKW´s für einige namhafte Autohäuser aus der Region durchgeführt.

Im Laufe der nächsten Jahre wurden weitere 6000 qm Gelände hinzugekauft um Platz für das gestiegene Angebot zu schaffen. „Wir versuchen viele verschiedene Typen und auch ein großes Gesamtkontingent an Lagerware zu haben um den Kunden den Service und Auswahl bieten zu können. Durch Großbestellungen ermöglichen wir unserer Kunden weiter sehr preisgünstige Anhänger und kurze Lieferzeiten“, so Michael Stenger. Namhafte Hersteller wie Brenderup, Humbaur, Hapert und SARIS und weitere gehören seit Jahren zum festen Programm. Heute gehört die Firma Anhänger Großmarkt Stenger GmbH zu den größten Anhängervertrieben und ist der größter Brenderup-Importeur Deutschlands gewachsen.

Mit dem neuen Grundstück in Burbach war nun der Grundstein für weitere Aktivitäten und Expansion gelegt. Das Sortiment konnte jetzt um Anhänger für den Privatmann, aber auch große Speditionsanhänger bis hin zu Verkaufsanhängern und Kühlanhängern erweitert werden. „Bei uns soll jeder Kunde Komplettlösung für Seine Transportbedürfnisse finden“, so Frau Stenger.

1983 wurde dann eine große Halle mit Fachwerkstatt, Großlager und Bürokomplex eingeweiht.

Weiteres geschultes Fachpersonal wurde eingestellt und die Firma Stenger wurde schnell über das Drei-Länder-Eck hinaus bekannt. Händlerpartnerschaften und Herstellerkooperationen von Flensburg bis München entstanden.

Heute hat die Firma Stenger bereits 10 Fachangestellte und einige Saisonkräfte beschäftigt, wovon gut 80% der Mitarbeiter schon seit teils über 30 Jahren dabei sind!

Langjährige Dazugehörigkeit, regelmäßige Schulungen und ein hohes Maß an Motivation und Eigenverantwortlichkeit setzen hier die Grundlagen für eine optimale Beratung der Kunden und einem hohen Mitarbeiterzusammenhalt.

Auf der Hausmesse werden viele spannende Nutzungsanwendungen rund um PKW Anhänger gezeigt, Sonderanhänger und Firmenkunden der Fa. Stenger zeigen dort Ihre Leistungen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Fa. Grill-Heuser aus Olpe sorgt hier mit einem eigenen großen Stand für Ihr Wohlbefinden.

