Kaminbrand in Niedersetzen sorgt für Feuerwehreinsatz und Straßensperrung der Setzetalstraße

(wS/red) Siegen 07.05.2025 | Am Mittwochabend kam es in Niedersetzen zu einem größeren Feuerwehreinsatz, nachdem gegen kurz nach 20 Uhr ein Kaminbrand an einem Wohnhaus im Dellweg gemeldet wurde. Aufgrund der Situation musste die Setzetalstraße durch die Polizei voll gesperrt werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar, die sich auch leicht im Inneren des Gebäudes ausbreitete. Aus Sicherheitsgründen wurde das Alarmstichwort auf „Feuer 4“ erhöht, um weitere Einsatzkräfte nachzualarmieren.

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein und begann umgehend mit den Arbeiten. Ein Angriffstrupp ging zur Kontrolle und Sicherung ins Gebäude vor, während weitere Trupps in Bereitschaft gebracht wurden. Zur Sicherstellung des Brandschutzes wurde die Schornsteinhaube abmontiert und der betroffene Kamin von der Feuerwehr gereinigt. Zudem wurde der zuständige Schornsteinfeger alarmiert.

Im Gebäudeinneren wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den Rauch zu entfernen. Der Rettungsdienst der Malteser war ebenfalls vor Ort, um bei Bedarf medizinische Hilfe leisten zu können. Verletzt wurde niemand.

Stand 21:30 Uhr befinden sich noch Einsatzkräfte an der Einsatzstelle

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de