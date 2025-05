Kind bei Unfall in Allenbach verletzt – Notarzt im Einsatz

(wS/red) Hilchenbach 08.05.2025 | Am Donnerstag gegen 13:15 Uhr kam es in Allenbach in der Straße „Stift-Keppel-Weg“ zu einem Unfall. Die Kinder hatten Schulschluss, einige gingen über den Stift-Keppel-Weg in Richtung der Bushaltestelle an der B508.

Nach ersten Informationen vor Ort hatten die Kinder ihren Spaß. Ein etwa zehnjähriger Junge spritzte mit einer Wasserpistole auf einen 13-jährigen Jungen. Dieser wollte ausweichen und wurde dabei seitlich von einem Pkw erfasst. Der Fahrer hatte auf der engen Straße keine Möglichkeit mehr auszuweichen.

Der 13-jährige Junge stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde statistisch gesehen schwer verletzt, es besteht jedoch glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Foto: Andreas Trojak