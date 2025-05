Neueröffnung in Kreuztal: Pizza Don Ciccio bringt echtes Italien in die Marburger Straße

(wS/red) Kreuztal 04.05.2025 | Ab dem 6. Mai wird’s in der Kreuztaler Fußgängerzone deutlich italienischer. Denn dort eröffnet am kommenden Dienstag eine Pizzeria, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht einfach Pizza zu servieren – sondern ein Stück echter italienischer Kultur nach Kreuztal zu bringen.

Die neue Adresse für Genießer: Don Ciccio, Marburger Straße 5, direkt gegenüber vom Dornseifer-Markt, in der Fußgängerzone. Dahinter steht Massimo Francesco Casa, ein Mann mit italienischen Wurzeln, Leidenschaft für gutes Essen und dem festen Willen, in Kreuztal etwas Besonderes aufzubauen. Sein Konzept: Frische, Qualität und Authentizität – und das ohne Kompromisse.

Wer glaubt, Pizza sei einfach ein schneller Snack, wird hier eines Besseren belehrt. Der angestellte Pizzabäcker, den Massimo Casa für Don Ciccio gewinnen konnte, bringt über 30 Jahre Berufserfahrung mit – und hat das Handwerk der italienischen Pizza von der Pike auf gelernt.

Hier wird kein Fertigteig ausgerollt – der Pizzateig ruht ganze 72 Stunden, damit er besonders bekömmlich und geschmacksintensiv wird. Gebacken wird in einem Steinofen, der die perfekte Hitze liefert.

„Wir wollen nicht einfach satt machen, wir wollen begeistern“, sagt Massimo Casa. „Jede Pizza bei uns ist ein echtes Produkt der Handarbeit – mit Liebe gemacht und mit hochwertigen Zutaten belegt.“

Die Speisekarte: Italien auf dem Teller

Die Karte ist vielfältig, aber nicht überladen – und zeigt: Hier hat jemand Geschmack. Klassiker wie die Margherita mit aromatischer Tomatensauce, Fior di Latte und frischem Basilikum stehen neben der Diavola, die mit scharfer Salami und Peperoncini für ordentlich Feuer sorgt.

Ein echtes Highlight ist die edle Pistacchio – eine Pizza mit Pistazienpesto, Burrata, Mortadella und gerösteten Pistazienkernen. Eine Kombination, die in Italien längst Kult ist und jetzt auch in Kreuztal Freunde finden dürfte. Auch die Bufolina mit Büffelmozzarella, Pesto und frischem Rucola darf auf der Karte nicht fehlen.

Neben Pizza bietet Don Ciccio auch hausgemachte Pasta – darunter klassische Lasagne, Penne in würziger Tomatensauce mit Parmaschinken und mediterrane Varianten mit frischem Gemüse. Dazu gibt’s frische Salate, Vorspeisenplatten und wechselnde Tagesgerichte.

Für alle, die gerne zuhause essen: Lieferservice und Firmenangebote

Don Ciccio liefert natürlich auch – sowohl an Privathaushalte als auch an Unternehmen in der Umgebung. Besonders interessant für Firmenkunden: Auf Wunsch können regelmäßige Lieferungen abgestimmt oder komplette Mittagstische für Büros organisiert werden.

Der Mindestbestellwert liegt bei 20 € – und ab genau diesem Betrag gibt’s als Eröffnungsaktion einen Liter Cola gratis dazu. Bestellt wird ganz einfach telefonisch unter: 02732 – 7677635.

Öffnungszeiten und Eröffnungsdetails

Die offizielle Eröffnung ist am Dienstag, den 06.05.2025, mit dem regulären Betrieb ab 11 Uhr.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag: 11:00–14:00 Uhr und 17:00–22:00 Uhr

Freitag: 11:00–14:00 Uhr und 17:00–23:00 Uhr

Samstag: 15:00–23:00 Uhr

Sonntag: durchgehend von 11:00–22:00 Uhr

Montag: Ruhetag

Fazit: Ein neues kulinarisches Highlight für Kreuztal

Mit Don Ciccio bekommt Kreuztal nicht einfach eine weitere Pizzeria, sondern ein echtes gastronomisches Highlight. Wer italienisches Essen liebt – und dabei Wert auf Handwerk, Qualität und echte Aromen legt – wird hier mit Sicherheit Stammgast werden.

Massimo Francesco Casa und sein Team freuen sich auf die ersten Gäste – ob vor Ort, zum Mitnehmen oder bequem per Lieferservice. Und wer einmal den Duft der frisch gebackenen Pizza in der Marburger Straße wahrnimmt, wird kaum widerstehen können.

Buon appetito, Kreuztal – Don Ciccio ist da!

Tel. 02732 – 76 77 635

🍕 Le Pizze – Pizzen

1. Margherita

Die pure Essenz Italiens: San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, frischer Basilikum

9,90 €

2. Salame

Würzige italienische Salami, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

11,90 €

3. Rustica

Salami, frische Pilze, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

12,90 €

4. Mista

Salami, Schinken, Pilze, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

13,90 €

5. Quattro Stagioni

Salami, Schinken, Pilze, Artischocken, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

13,90 €

6. Diavola

Pikante Salami, Paprika, rote Zwiebeln, Knoblauch, Chili, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

13,90 €

7. Tonno e Cipolla

Thunfisch, rote Zwiebeln, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

12,90 €

8. Parmigiana

Schinken, frittierte Auberginen, Ei, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Basilikum

14,50 €

9. Bufolina

Rucola, Tomaten, Büffelmozzarella, Pesto

14,90 €

10. Tricolore

San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Rucola, Tomaten, Parmesan

13,90 €

11. Italia

Parmaschinken, Rucola, Eiertomaten, Parmesan, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella

15,90 €

12. Gambero

Garnelen, Eiertomaten, Rucola, Limettenöl, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella

16,90 €

13. Manzo

Rindfleisch, Tomaten, Parmesan, San Marzano Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella

16,90 €

14. Pollo

Weiße Pizza mit Hähnchen, Salat, Joghurtdressing

14,90 €

15. Casereccia

Kapern, Oliven, Sardellen, Parmesan, San Marzano Tomatensauce

13,90 €

16. Quattro Formaggi

Fior di Latte Mozzarella, Gorgonzola, Pecorino, Parmigiano

12,90 €

17. Caprese

Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella, Tomaten, Basilikum, Olivenöl

13,90 €

18. Bruschetta

Knuspriger Boden, marinierte Tomaten, Basilikum, Olivenöl, Parmesan

12,90 €

19. Pistacchio

Pistazienpesto, Mortadella, Burrata, gehackte Pistazien, Fior di Latte Mozzarella

15,90 €

20. Ortolana

Zucchini, Paprika, Auberginen, Feta, Knoblauch, Tomatensauce, Fior di Latte Mozzarella

14,90 €

21. Gustosa

Italienische Bratwurst, Wilder Brokkoli, Fior di Latte Mozzarella

15,90 €

22. Salmonata

Weiße Pizza mit Ricottacreme, Brokkoli, Lachs, Burrata, Basilikum

14,90 €

23. Hollanda

Weiße Pizza mit Sauce Hollandaise, Fior di Latte Mozzarella, Brokkoli, Hähnchen

14,90 €

🍽 Familienpizza rund

50 cm Durchmesser – 3-facher Normalpreis

Perfekt für die ganze Familie! (Gilt auch für Extra-Zutaten)

🍝 Pasta / Nudelgerichte

25. Penne Arrabbiata

Mit würziger Tomatensauce, Knoblauch, Chili, Petersilie

11,50 €

26. Lasagna al Forno

Klassische Lasagne mit Fleischsauce und Bechamel

13,50 €

27. Penne alla Bolognese

Mit kräftiger Rindfleischsauce

12,50 €

28. Penne al Forno

Mit Fleischsauce, Sahne, im Ofen überbacken

13,50 €

29. Penne Quattro Formaggi

Mit vier Käsesorten – für Käseliebhaber

13,00 €

30. Penne Funghi e Pollo

Mit Champignons, Hähnchen, Sahnesauce

13,50 €

31. Penne Ortolana

Mit saisonalem Gemüse, Napoli-Sauce

13,00 €

32. Penne Tonno e Olive

Mit Thunfisch, Oliven, Kapern, Napoli-Sauce

13,50 €

33. Penne alla Norma

Mit gebratenen Auberginen, Ricotta, Napoli-Sauce

13,00 €

34. Penne Italia

Mit Rucola, Kirschtomaten, Burrata, Basilikum-Pesto

13,50 €

🥗 Insalate / Salate

35. Insalata Mista

Tomaten, Gurken, Oliven, rote Zwiebeln

8,50 €

36. Tonno Salat

Gemischter Salat mit Thunfisch

9,50 €

37. Tomato Salat

Tomaten, Zwiebeln, Oliven, Oregano, Olivenöl

9,00 €

38. Caprese Salat

Tomaten, Mozzarella, Pesto, Basilikum, Olivenöl

10,50 €

39. Contadina Salat

Blattgrün, gegrillte Auberginen, Zucchini, Paprika, Feta, Basilikum

14,00 €

40. Gambero Salat

Blattgrün, sautierte Pilze, Garnelen

15,90 €

41. Manzo Salat

Mit Pilzen, Rindfleisch, Parmesan

15,90 €

42. Feta-Käse al Forno

Gebackener Feta, Tomaten, Zwiebeln, Oliven, Knoblauch

9,50 €

43. Insalata Salmone

Blattsalat mit Tomaten & geräuchertem Lachs

14,90 €

🍞 Focaccia / Brot

44. Focaccia Rosmarino

Mit Rosmarin, Olivenöl, grobem Salz

6,00 €

45. Focaccia Don Ciccio

Mit Knoblauch, Napoli-Sauce, Pesto, Basilikum

7,50 €

🎁 Angebote

Ab einer Mindestbestellung von 20 €

direkt über die Telefonnummer 02732 – 76 77 635

→ erhalten Sie eine 1-Liter-Flasche Getränk (Cola, Fanta, Sprite etc.) gratis!