Schüler des Weiterbildungskollegs absolvieren Praktikum in Einrichtungen der Diakonie in Südwestfalen / Ausbildung zur Pflegefachassistenz im Fokus

(wS/dia) Siegen 08.05.2025 | Menschen eine berufliche Perspektive bieten und ihnen auf dem Weg in eine Pflegeausbildung eine Stütze sein – dafür steht eine Kooperation zwischen der Diakonie in Südwestfalen und dem Weiterbildungskolleg Siegen. Elf Schülerinnen und Schüler haben in Einrichtungen der Diakonischen Altenhilfe Siegerland und der Ambulanten Diakonischen Dienste ein Schnupperpraktikum absolviert. Um zu erfahren, wie es ihren Schülern ergeht, besuchte Christiana Welsch, Lehrerin am Weiterbildungskolleg, zwei von ihnen im Seniorenheim Haus Obere Hengsbach in Siegen.

„Ich fühle mich hier sehr wohl und liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Nach meinem Abschluss möchte ich mit der Pflegeausbildung beginnen“, sagt Praktikantin Fathia Hussein. Nach einem Spaziergang mit einer Bewohnerin nimmt sie für eine kleine Pause mit ihr Platz im Gemeinschaftsraum und hält die Hand der Seniorin. Die 35-Jährige ist eine von derzeit elf Teilnehmern von „Fit-For-Care“. Das ist ein Kurs am Siegener Weiterbildungskolleg für neuzugewanderte Migranten, die an einer Pflegeausbildung interessiert sind. Er führt zum Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse, der wiederum für den Einstieg in die einjährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz nötig ist. Ein besonderer Schwerpunkt in dem Kurs liegt auf dem Fach Deutsch und auf der Berufsorientierung für Pflegeberufe. Fatma Inhat macht ebenso ein Praktikum im Haus Obere Hengsbach und sagt: „Es erfüllt mich, alten Menschen zu helfen. Ich erfahre hier eine tolle Zusammenarbeit.“

Ralf Damjancic, koordinierender Praxisanleiter bei der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, sieht viele Vorteile in der Kooperation, die seit zwei Jahren besteht: „Wir lernen Menschen kennen, die sich in der Theorie bereits mit dem Pflegeberuf auseinandergesetzt und ein ernstes Interesse an ihm haben.“ Pflegefachassistenten beschreibt Damjancic als enorm wichtig. Sie seien nicht nur eine Unterstützung für die Pflegefachkräfte, sondern übernehmen auch selbst Verantwortung für Patienten in stabilen Pflegesituationen. „Während der Ausbildung lernen sie, medizinische Messwerte zu erheben. Sie führen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung durch und assistieren bei therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen“, erläutert Damjancic.

Zum Hintergrund: Mit der generalistischen Pflegeausbildung, die 2020 an den Start gegangen ist, entstand ein neues Berufsbild für die Pflege. Die bis dahin drei separaten Ausbildungsgänge Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wurden zusammengeführt. Fachkräfte können damit flexibler eingesetzt werden. Wer den Abschluss als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann erwerben möchte, muss einen mittleren Schulabschluss nachweisen und eine dreijährige Ausbildung durchlaufen. Mit einem Hauptschulabschluss ist die einjährige Ausbildung zur Pflegefachassistentin bzw. zum Pflegefachassistenten möglich.

Die Schüler des „Fit-For-Care“-Kurses kommen aus Ländern wie Somalia, Syrien und Afghanistan. Eine ehemalige Schülerin befindet sich derzeit bereits bei der Diakonie in der Ausbildung. Lehrerin Christiana Welsch ist voll des Lobes: „Ich bin so stolz auf die Schüler. Sie sind motiviert und engagiert. Das Feedback von ihnen ist durchweg positiv. Sie lieben die freundliche Atmosphäre in den Einrichtungen und sind dankbar für alles, was sie lernen dürfen.“

Ralf Damjancic, koordinierender Praxisanleiter bei der Diakonischen Altenhilfe Siegerland (von links), Lehrerin Christiana Welsch vom Weiterbildungskolleg Siegen und Praxisanleiterin Anna-Lena Sauerwald mit den Praktikantinnen Fatma Inhat und Fathia Hussein im Haus Obere Hengsbach in Siegen.