Wanderfest Oberes Lahntal 2025

(wS/tks) Bad Laasphe 07.05.2025 | „Auf dem Sprung zur Schanze“ – unter diesem Motto führen unterschiedlichste Touren am 24. und 25. Mai zur Skihütte in Rückershausen.

Das „Wanderfest Oberes Lahntal“ ist eine Erfolgsgeschichte, die jedes Jahr mehr Teilnehmer begeistert. Schon zum achten Mal findet es statt, in diesem Jahr ist der Ortsteil Rückershausen Treffpunkt der beliebten Veranstaltung. Ziel der sternförmigen Wanderungen aus den Bad Laaspher Ortsteilen ist die Skihütte. Mit ihrer wunderbaren Lage bietet sie neben perfekten Wandererlebnissen auch beste Voraussetzung für das anschließende gesellige Beisammensein.

Nicht nur Skiclub Rückershausen als Mitausrichter des Wanderfestes, sondern auch zahlreiche weitere Ortsvereine freuen sich auf viele Teilnehmer, die sie auf geführten Touren über verschiedene Routen nach Rückershausen bringen. Alle Wanderungen sind kostenfrei!

Tour 1: Um 10:00 Uhr treffen sich der LBC Banfetal und der Heimatverein Hesselbach an der Skihütte Sohl. Von hier verläuft die anspruchsvolle Strecke über Heiligenborn am Hang des Lahntals entlang und über Volkholz nach Rückershausen (15,5 km).

Tour 2: Eine weitere anspruchsvolle Wanderung führen die Heimat- & Wanderfreunde Banfetal. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr an der Wandertafel in Banfe. Von hier geht es über den Weidelbacher Weiher und über Volkholz und Weide zur Skihütte (15 km).

Tour 3: Der SGV Oberes Lahntal startet um 11:30 Uhr an der Volkshalle in Feudingen. Gewandert wird über das Ehrenmal nach Weide und weiter um den Weibelskopf und über die Berkenhecke nach Rückershausen (10,5 km).

Tour 4: Der SGV Bad Laasphe und der Heimatverein Puderbach begleiten gemeinsam die Wanderung, deren Treffpunkt um 11:00 Uhr am Bahnhof Bad Laasphe ist.

Die Kurhessenbahn fährt um 11.19 Uhr zum Bahnhof Leimstruth. Hier beginnt die Wanderung über Immergrün und Dille zur Skihütte (8,5 km).

Dank der Unterstützung der Kurhessenbahn ist die Zugfahrt für alle Teilnehmer kostenlos.

Auf allen Wanderungen am Samstag erwartet die Teilnehmer ein leckerer Imbiss inmitten der Natur – gesponsert wird diese Marschverpflegung in Gänze von Edeka Kilian Bad Laasphe.

Sternenförmig treffen alle Wanderer gegen 15 Uhr an der Skihütte Rückershausen ein.

Hier wird es bereits ab 14 Uhr ein geselliges Beisammensein in toller Atmosphäre geben, zu dem jeder eingeladen ist.

Der Ski Club Rückershausen empfängt mit kalten Getränken, Bier vom Fass und herzhaften Leckereien wie Pilz-, Kartoffelpfanne und Bratwürstchen. Zusätzlich bietet der Kneipp Verein Kaffee und eine große Auswahl leckeren Kuchen an.

Zum Ende des ersten Tages ist ein Bustransfer zu den Ausgangsorten der Wanderungen organisiert. Abfahrt ist um 18:30 Uhr, eine Anmeldung im Voraus ist nicht notwendig. Kostenbeitrag pro Person 2,50 €, Kinder sind frei.

Sonntag geht das Wanderfest in die nächste Runde.

Tour 5: Um 9:00 Uhr ist Treffpunkt an der Skihütte. Jürgen Schmidt führt die Morgenwanderung um die Birkenhecke mit Blicken ins Benfe- und Lahntal und auf die Lahntalschanze (9 km).

Nordic-Walking: Für die sportlichen Frühaufsteher geht es um 10:00 Uhr auf einer Nordic-Walking Runde ab der Skihütte Rückershausen unter fachkundiger Anleitung des Kneipp Vereins um die Birkenhecke (7 km).

Von 12.00 Uhr bis 17:00 Uhr laden der Kulturring Bad Laasphe zusammen mit der TKS Bad Laasphe zu Musik & Brunch an der Skihütte Rückershausen ein. Bei freiem Eintritt ist beim Konzert des „Hinterland Ensembles“ beste Stimmung garantiert. Neben zünftiger Unterhaltung ist natürlich auch heute für das leibliche Wohl gesorgt.

Das Wanderfest endet gegen 17.00 Uhr und wird sicherlich wie in den letzten Jahren allen Teilnehmern, Veranstaltern und mitwirkenden Vereinen viel Freude bereiten. Jeder ist herzlich eingeladen, gemeinsam neue Wege und Ziele zu entdecken oder auch einfach nur die tolle Stimmung an der Skihütte in Rückerhausen zu genießen.

„Diese beliebte Veranstaltung ist so erfolgreich durch die Unterstützung und das Engagement der Vereine und der unterstützenden Sponsoren. Unser Dank geht damit an die Sparkasse Wittgenstein, an das Landhotel Doerr in Feudingen, den Edeka Markt Kilian Bad Laasphe, den Kulturring Bad Laasphe und die Kurhessenbahn sowie an ehemalige und mitwirkende Vereine: den SGV Bad Laasphe, den Heimatverein Puderbach, den SGV Feudingen, Oberes Lahntal, den Heimatverein Hesselbach, die Heimat – und Wanderfreunde Banfetal, den LBC Banfetal, den Kneipp Verein, den Heimatverein Niederlaasphe sowie den Kulturring e.V..“, dankt Signe Friedreich von der TKS allen Beteiligten.

Alle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Website der TKS unter www.tourismus-badlaasphe.de/erleben/maerkte-feste/wanderfest-oberes-lahntal zu finden.

Fotos: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH