Wohnpark Eichen: Rohbaustart für öffentlich gefördertes Bauprojekt

(wS/kr) Kreuztal 07.05.2025 | Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in Eichen haben jetzt die Rohbauarbeiten für den „Wohnpark Eichen“ begonnen. In vier Mehrfamilienhäusern in zentraler Lage an der Hagener Straße werden bis Ende 2027 insgesamt 40 Mietwohnungen entstehen – 28 davon werden öffentlich gefördert und stehen Menschen mit geringerem oder mittlerem Einkommen zur Verfügung. Mit der Fördermaßnahme will das Land NRW der Wohnungsknappheit und den steigenden Mietpreisen begegnen.

Bauherr Mirza Sijaric, Geschäftsführer von Becker Konzept, hat sich dieser Aufgabe angenommen: auf dem Areal eines ehemaligen Autohauses im Kreuztaler Stadtteil Eichen errichtet er mit dem Wohnpark Eichen insgesamt 40 neue Wohnungen in zentraler Lage; mit fußläufigen Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Verkehrsanbindung direkt vor der Tür und einem Café nebenan. Die 40 Wohnungen sind alle barrierearm, jedes der vier Mehrfamilienhäuser ist mit einem Aufzug ausgestattet. Die Wohnungen sind zwischen 40 und 100 Quadratmetern groß, bieten ein bis vier Zimmer und sind somit für unterschiedliche (Raum-)Bedürfnisse geeignet. Zudem verfügt jede Wohnung über einen Balkon oder eine eigene Terrasse.

Das eigentliche Highlight ist allerdings gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich: 28 der insgesamt 40 Wohnungen werden vom Land NRW im Rahmen der öffentlichen

Wohnraumförderung bezuschusst und stehen nach Fertigstellung für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen zur Verfügung, wie zum Beispiel Senior/innen, Studierenden oder jungen Familien. Dazu wird eine Mietpreis- und Zweckbindung festgelegt, die es dieser Nutzergruppe ermöglicht, bezahlbaren Wohnraum in Anspruch zu nehmen.

„Das Thema öffentlich geförderter Wohnungsbau wird in Zeiten von Wohnungsknappheit und Inflation immer wichtiger und drängender, leider haben aber viele Investoren noch Berührungsängste mit dem Thema und scheuen vor der Mietpreisbindung zurück. Mirza Sijaric zeigt mit seinem Bauprojekt Wohnpark Eichen, dass es sich lohnt, sich mit dem Förderprogramm auseinanderzusetzen. Hier entsteht eine tolle Wohnanlage mit Vorbildcharakter“, lobt Bürgermeister Walter Kiß das Projekt und Mirza Sijaric ergänzt: „Wir sind froh, gemeinsam mit Walter Kiß einen Beitrag bei der Entwicklung der Stadt leisten zu können und freuen uns auf eine tolle Wohnanlage“.

Die Tiefbauarbeiten an zwei der vier Gebäude sind bereits abgeschlossen, sodass dort nun Rohbauarbeiten beginnen konnten. Die beiden anderen Gebäude werden sukzessive folgen.

Fertigstellung des Wohnparks Eichen ist für Ende 2027 vorgesehen.

Bürgermeister Walter Kiß (links) und Bauherr Mirza Sijaric vor einer der Baugruben, in der nun der Rohbau beginnt.

Foto: Stadt Kreuztal