Sprayen für Anfänger: Graffitiworkshop im Jugendtreff

(wS/red) Neunkirchen 30.05.2018 | Sie sind groß, bunt und wirken immer ein wenig urban: Graffitis kennt man von Autobahnbrücken, Straßenbahnen oder großen Häuserfronten. Die Sprayer-Szene, einst ein jugendkulturelles Phänomen, hat sich zu einer Gegenwartkunst entwickelt. Wer schon einmal Bilder oder riesige Schriftzüge mit der Sprühdose gestaltet hat, der weiß, wie viel Spaß das macht.

Und wie genau es funktioniert, dass können alle Sprühfans ab 12 Jahren demnächst im Neunkirchener Jugendtreff lernen. In Kooperation mit dem Siegener Verein Style Fiasko und mit Unterstützung des Kulturrucksacks wird am 15. Juni von 16 bis 20 Uhr und am 16. Juni von 10 bis 16 Uhr ein Workshop mit der Sprühdose angeboten.

Anmeldungen sind ausschließlich im Jugendtreff bzw. unter E-Mail: jugendtreff-neunkirchen@gmx.de bzw. unter 02735 60453 möglich.

