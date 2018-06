2 x Kleintransporter aufgebrochen und hochwertige Werkezuge entwendet

(wS/ots) Kreuztal/Siegen 11.06.2018 | In Kreuztal, im Bereich der Liesewaldstraße, brachen bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen weißen Kleintransporter auf. Durch den oder die Täter wurden dann mehrere hochwertige Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendet. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der besagten Nacht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02732-9090 entgegen.

Und auch in Siegen-Gosenbach in der Siegener Straße brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen weißen Kleintransporter auf. Auch dabei wurden diverse hochwertige Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendet. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinwiese, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

.

