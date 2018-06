Brand in Schnellimbiss

(wS/ots) Siegen 11.06.2018 | Am Sonntagabend kam es zu einem Brandgeschehen in einem Schnellimbiss im Bereich der Hindenburgstraße in Siegen. Nach den bereits vor Ort durchgeführten Untersuchungen der Siegener Brandermittler der Kripo war es in dem Geschäft im Bereich der über einem Holzkohlegrill installierten Abzugsanlage zu einem Feuer gekommen, bei dem ein geschätzter Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

