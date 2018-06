Das größte Tuning Treffen in Nrw: Der Countdown läuft

(wS/mg) Siegen 08.06.2018 | Am 10.06.2018 ist es endlich wieder so weit – eines der mittlerweile bekanntesten markenoffenen Tuningtreffen in NRW findet wieder statt. Auch dieses Jahr gibt es wieder einige Neuerungen, doch das Wichtigste bleibt: Der Erlös dieser Veranstaltung ist wie immer für einen guten Zweck. Dieses Jahr ist es die ,, Aktion Lichtblicke e.V.“.

Neben zahlreichen Autohäusern und Gewerbetreibenden wird die Veranstaltung auch von Siegens Bürgermeister Steffen Mues, sowie von der 1. stellvertretenden Landrätin Jutta Capito, unterstützt. Auch das DRK, die Feuerwehr Siegen, das THW und weitere Unternehmen aus der Region stehen ehrenamtlich mit helfenden Händen bereit.

Auch die kleinen Tuner sollen an diesem Tag nicht zu kurz kommen:

Zu dem Programm für Kinder zählen z.B. eine Kinderhüpfburg, Kinderschminken, Wasserspiele und Vorführungen eines Rettungseinsatzes der Feuerwehr Siegen.

Zusätzlich werden amerikanische Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge zu bestaunen sein. Rundfahrten mit Blaulicht über das Gelände werden für die Kleinen ebenfalls angeboten.

Für die großen Tuning-Fans gibt es wieder eine Händlermeile, eine Fahrzeugbewertung mit anschließender Pokalvergabe, einen Leistungsprüfstand und vieles mehr.

Neben den bekannten Dj`s wird es dieses Jahr auch – Live-Musik geben. Hierfür sorgen die Bands Diphy Cult und Acoustic Horizon

Für das leibliche Wohl sorgt eine ,,Gastro-Meile“ mit abwechslungsreichen Speisen und Getränken.

Parkhinweis: Neben einigen kostenlosen Parkplätzen rund um die Wallhausenstraße (Ikea) haben Besucher, die ihre Fahrzeuge nicht ausstellen möchten, die Möglichkeit, auf dem Real Markt Parkplatz (Eiserfelder Str. 170, 57072 Siegen) zu parken. Von dort werden die Gäste für nur 1,- Euro mit einem Shuttlebus zu dem Ikea Gelände gebracht .

Update: Erstmalig gibt es auf dem Siegener Tuning Treffen eine riesen Motorrad-Meile, auf der einige Exoten zu bestaunen sind. Ein besonderes Highlight für Motorradfahrer ist dieses Jahr ein Leistungsprüfstand für Zweiräder.

Auch der Rettungshubschrauber Christoph 25 wird wieder vor Ort sein – ganz nach dem Motto: Rettung zum Anfassen.

Die Feuerwehr wird so wie in den letzten Jahren wieder einen Unfall simulieren, doch auch hier wird es dieses Jahr etwas Besonderes geben: Rettungsgasse bilden – ein großes und wichtiges Thema auf dem Siegener Tuning Treffen.

Wann: 10.06.2018 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Wo: Ikea Siegen Wallhausenstraße 60, 57072 Siegen

Don’t Drink And Drive: Auf dem kompletten Gelände gilt während der Veranstaltung absolutes Alkoholverbot.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de ( Siegener Tuning Treffen 2017 )

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier