„Hau raus!“ Der Erfinderwettbewerb für jedermann…

…zum „Tag der Technik“ Siegen

(wS/red) Siegen 19.06.2018 | Das Siegerland ist von jeher das Land der Tüftler und Erfinder. Deshalb macht Startpunkt57 – Die Initiative für Gründer e.V. zum „Tag der Technik“ in Siegen ein besonderes Angebot: Beim Erfinderwettbewerb „Hau raus“ sind Ideen gefragt. Jeder, der eine Erfindung oder einen Prototypen vorstellen möchte, ist eingeladen mitzumachen. Jedermann heißt jedermann: vom pfiffigen Schüler bis zum tüftelnden Rentner. Es werden Menschen mit Köpfchen gesucht, mit Kreativität und Mut, ihre Erfindungen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Startpunkt57 ist ein Zusammenschluss zahlreicher Unternehmen und Institutionen aus der Region Siegen-Wittgenstein zur Förderung von Existenzgründern. Der Verein möchte die Bastler aus dem stillen Kämmerlein holen und die Erfinder aus dem Keller oder der Garage in die Öffentlichkeit bringen.

Interessierte können ihre Skizze, Fotos, eine Beschreibung oder einen Prototypen bis Sonntag, 1. Juli 2018, entweder per E-Mail (hauraus@startpunkt57.de) oder auf dem Postweg (Birlenbacher Straße 18, 57078 Siegen) einreichen. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.startpunkt57.de/hauraus.

Am Samstag, 7. Juli 2018, findet dann in der Siegener Unterstadt der „Tag der Technik – WerkStadt Siegen“ statt. Die Stadt verwandelt sich im Bereich Scheinerplatz/Bahnhofstraße in eine Welt voller Technik, Werkbänke und Experimentiermöglichkeiten. Die Organisatoren wollen zum Ausprobieren animieren, für technische Berufe begeistern und Einblicke in innovative Unternehmen der Region fördern. Die Initiative Startpunkt57 ist mit einem eigenen Stand präsent und gibt ausgewählten Tüftlern und Erfindern auf diesem großen Aktions- und Erlebnistag eine Plattform: Daher wird aus den Erfindungen, die bis zum 1. Juli eingehen, eine Auswahl getroffen. Die Tüftler bekommen die Möglichkeit, ihre Erfindung am Stand von Startpunkt57 zu präsentieren. Wie genau, hängt natürlich von der Erfindung ab. Eine klasse Chance für Erfinder, ihre Werke zu testen, sich mit anderen darüber auszutauschen und Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen!

Losgelöst vom „Tag der Technik“ oder von speziellen Wettbewerben ist die Initiative natürlich das ganze Jahr über an guten Ideen interessiert und freut sich auf Überlegungen und Konzepte, über die die Netzwerkpartner gerne mit Erfindern, Gründern und solchen, die es werden wollen, ins Gespräch kommen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier