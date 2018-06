(wS/ots) Netphen 27.06.2018 | Bei einem Sturz von einer an ein Haus gelehnten Leiter zog sich am Dienstagnachmittag in Netphen-Helgersdorf in der Frankfurter Straße ein 62-jähriger Hausbewohner lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

