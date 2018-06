Mit Engagement und Initiative in die berufliche Zukunft

(wS/red) Siegen 04.06.2018 | Auch in diesem Jahr ist die Universitätsstadt Siegen bei der Ausbildungsmesse Siegen am 20. und 21. Juni in der Siegerlandhalle dabei. Besonderes Engagement zeigen wieder die Auszubildenden um Ausbildungsleiter Jörg Hees, die an beiden Tagen für Gespräche am Stand der Stadtverwaltung im Foyer des Großen Saales zur Verfügung stehen. Dabei soll der „Azubi-Talk“ nicht nur geprägt sein von Ausbildungsvorgaben und Lerninhalten, sondern im persönlichen Gespräch Eindrücke und Erfahrungen mit dem vielfältigen Ausbildungsangebot der Stadt mit immerhin 16 Ausbildungsberufen vermitteln.

„Wir suchen immer motivierten und engagierten Nachwuchs“, erklärte Ausbildungsleiter Jörg Hees. Die Auszubildenden von heute seien die gesuchten Fachkräfte von morgen, auch und besonders in der Verwaltung. Deshalb sei die Palette der Ausbildungsberufe bei der Stadtverwaltung Siegen mit der Gärtnerei, dem Veranstaltungs- und Kongresszentrum Siegerlandhalle und der Feuerwehr breit gefächert. Diese reicht von den „klassischen“ Verwaltungsfachangestellten über KFZ-Mechatroniker und Informatikkaufleuten bis hin zu Straßenbauern und Geomatikern. Möglich ist auch ein Duales Studium mit dem Abschluss „Bachelor of Laws“, das den Weg in die Beamtenlaufbahn ebnet.

Einen ersten Überblick vermittelt die Broschüre „Starten und Gewinnen!“, in der alle Ausbildungsberufe sowie die Ausbildungsvoraussetzungen und Unterrichtsinhalte erläutert werden. Weitere Informationen gibt es am Stand „F01“ direkt neben dem Haupteingang und im Internet unter www.siegen.de.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier