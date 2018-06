Motorradfahrer gestürzt, Blutprobe durchgeführt

(wS/ots) Netphen 30.06.2018 | Am Samstag, den 29.06.2018, gegen 18:09h, stürzte ein 53-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskuve der L722 (Eisenstraße) in Höhe eines dortigen Forsthauses mit seinem Zweirad. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, dass der Kradfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier