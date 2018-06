Nach Einbruch: Polizei stellt flüchtiges Duo

(wS/ots) Siegen 25.06.2018 Zwei Einbrecher drangen am Sonntagmittag in die Lagerhalle eines großen Kaufhaues an Hagener Straße ein. Dabei wurden sie allerdings von einer aufmerksamen Zeugin, die auch sofort die Polizei alarmierte, beobachtet und verfolgt. Im Rahmen der unverzüglich mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Verdächtigen dann von der Polizei gestellt werden. Ein von dem Duo mitgeführter, offenbar zuvor entwendeter Werkzeugkoffer sowie mehrere Zigarettenpackungen als Diebesgut wurden von der Polizei sichergestellt.

Nun ermittelt das Siegener Kriminalkommissariat 5 gegen die beiden 26 bzw. 42 Jahre alten Männer.