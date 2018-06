Rollerfahrerin verletzt

(wS/ots) Bad Berleburg 04.06.2018 | Am Samstag (02.06.2018)kurz nach 11:00 Uhr zog sich eine Rollerfahrerin bei einem Unfall im Kreisverkehr an der Emil-Wolf-Straße („Südknoten“) schwere Verletzungen zu. Eine 66-jährige Frau war mit ihrem Opel aus Richtung Ederstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren und dort mit einer zeitgleich bereits im Kreisel fahrenden 56-jährigen Rollerfahrerin zusammenstoßen. Rettungskräfte verbrachten die nach dem Sturz schwerverletzte Zweiradfahrerin in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 1300 Euro geschätzt.

