Triathlon: Zwei Geschwisterpaare fahren zur Deutschen Meisterschaft nach Grimma

(wS/red) Möchengladbach/Kreuztal 18.06.2018 | Es war ein Wettkampf in viel Aufregung im Vorfeld, teilweiser chaotischen Abläufen und Zeitverzögerungen beim Start. Alles andere als gute Voraussetzungen für ein Jugendrennen im Nachwuchscup. Hinzu kam, das es dabei die letzten Plätze für die Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren am 30.06.2018 in Grimma zu vergeben waren.

Die Jugend des EJOT Team TV Buschhütten sammelte sich um 11 Uhr in Möchengladbach auf dem Marktplatz um die Räder einzuchecken. Normalerweise sollte die Jugend A und danach dann die Jugend B starten, doch es wurde kurzfristig eine Änderung vorgenommen und die Jugend B startete eine Stunde früher. Aber die Betreuer um Uta und Erol Albayrak hatten auch den Zeitrahmen großzügig gesteckt.

Sinan Albayrak ging somit als Erster des EJOT Teams ins Rennen. Sein Ziel einen der noch vier offenen Startplätze für die DM zu erreichen. Dies war nicht einfach, da er seine Oberschenkelverletzung noch nicht ganz auskuriert hatte, aber er kämpfte um jeden Platz und erreichte sein Ziel. Platz 8 stand in der Siegerliste und das reichte für die Nominierung.

Inga Sauer wurde vom NRW Verband versehentlich in die falsche Jugendklasse eingeteilt, was sie jedoch nicht davon abhielt voll anzugreifen. Platz 4 stand am Ende in der Siegerliste. Inga nach dem Rennen: „… ich bin als zweite aus dem Wasser gekommen und war dann mit vier anderen Mädels in der ersten Radgruppe. Nach einem harten Lauf konnte ich den 4.Platz sichern…“ Inga hat sich bereits für die DM in Grimma qualifiziert.

Ihre Schwester Maren Sauer musste sich noch qualifizieren. Ihr Rennbericht: „…Aufgrund von Krankheit und Verletzung war der Nachwuchscup in Mönchengladbach mein erster Triathlon für dieses Jahr. Nach solidem Schwimmen kam ich im vorderen Mittelfeld aus dem Wasser. Auf der Radstrecke konnte ich einige Plätze gut machen, so dass ich als 5. der Jugend A auf die Laufstrecke ging. Diesen Platz konnte ich bis ins Ziel halten obwohl ich kurz vor dem Ziel noch von einer Konkurrentin eingeholt wurde. Mit dem 5. Platz konnte ich mir die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft am 30.6 in Grimma und für den Deutschlandcup in Goch sichern. Jetzt heißt es sich in den nächsten 2 Wochen bestmöglich auf die DM vorbeizubereiten…“.

Ebenfalls im Nachwuchscup an den Start gingen Joans Frensch und Sam Dreute. Sie erreichten mit dem 7. Und 16.Platz ebenfalls gute Ergebnisse.

Ersen Albayrak der bei den Herren in der NRW-Liga an den Start ging, hat bereits die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften und somit fahren mit Inga und Maren Sauer und Sinan und Ersen Albayrak zwei Geschwisterpaare mit zur DM.

