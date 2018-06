Zwei Diebstähle aus PKW

(wS/ots) Siegen 27.06.2018 | In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in eine nicht verschlossene Garage in der Siegener Lessingstraße ein und entwendeten aus dem darin befindlichen PKW unter anderem das Navigationssystem.

Aus einem an der Weidenauer Straße in Höhe Hausnummer 140 geparkten schwarzen Renault Twingo wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 11 und 12.10 Uhr ein daran befindliches Handy entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen nimmt in beiden Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

