Einbruch – Täter entwenden Schmuck und Bargeld

(wS/ots) Niederlaasphe 20.07.2018 – In der Zeit von Donnerstagmorgen (19.07.2018) bis zum frühen Freitagmorgen (20.07.2018) drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Marburger Straße ein. Die Einbrecher hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und stiegen danach in die Wohnung ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 02751-9090.