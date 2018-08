Einbruch Vereinsheim Kaan: Laptop entwendet

(wS/ots) Siegen 06.08.2018 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten des FC Kaan Marienborn in der Breitenbacher Straße ein und entwendeten dort diverse Gegenstände im Wert von über 1000 Euro, darunter auch einen schwarzen Laptop.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Vereinsheimes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.