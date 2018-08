Fahndung: Schmuckdiebinnen auf Video aufgenommen

(wS/ots) Olpe 14.08.2018 | Am 28.11.2017 stahlen bisher unbekannte Diebinnen in einem Modegeschäft in Olpe Schmuck im Wert von 5.000 EUR. Zuvor waren sie bereits in Siegen aktiv und machten hier 2.000 EUR Beute. Die bisher unbekannten Personen stehen im Verdacht, diverse gleichgelagerte Straftaten in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland begangen zu haben. Bei der Tat in Olpe wurden sie von der Videoüberwachung erfasst und hieraus wurde ein Foto mit beiden Personen erstellt.

Foto: Polizei

Die Polizei fragt daher: Wer kann Angaben zur Identität der beiden dunkelhäutigen Frauen auf dem Foto machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Durchwahl 02761/9269-6200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.