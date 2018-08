Fußball: Mit dem Fanbus zum Mittelhessen-Derby

(wS/red) Steinbach/Stadtallendorf (HE) 22.08.2018 | Am Samstag, den 25. August 2018, steht das Mittelhessen-Derby zwischen Gastgeber TSV Eintracht Stadtallendorf und dem TSV Steinbach Haiger im Herrenwaldstadion auf dem Spielplan der Regionalliga-Südwest. Die Partie an der Stelle des größten Erfolgs der Steinbacher Vereinsgeschichte beginnt um 14 Uhr. Im Vorjahr endete das Duell in Stadtallendorf mit 1:1.

Die Busfahrt kostet 10,- € pro Person. Der Preis für einen Sitzplatz im Stadion beträgt 12,- €. Eine Stehplatz-Karte kann bereits für 9,- € erworben werden. Der Fanbus fährt um 11:30 Uhr von der Steinbacher Bushaltestelle in Richtung Haigerer Paradeplatz, wo dann wiederum um 11:45 Uhr Abfahrt ist. Der TSV Steinbach Haiger bittet um frühzeitiges Erscheinen am Treffpunkt.

Anmeldungen für die Busfahrt nehmen der Fanbeauftragte Henning Eckhardt (02773-71621 & 0151-20785083), Peggy Gail in der Geschäftsstelle des TSV (02773-9187118) und Sandra Göbel (02773-94480) bei der Firma Triesch in Haiger entgegen.

