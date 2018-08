Kreisweite Fahrten unter Einfluß von Betäubungsmittel bzw. Alkohol

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 12.08.2018 | Am Sonntagmorgen, 12.08.2018 gegen 04:15 Uhr, wurde ein 21-jähriger PKW-Fahrer in der Bottenbacher Straße in Kreuztal kontrolliert, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Der Verdacht auf Drogenkonsum bei dem Fahrer bestätigte sich durch einen entsprechenden Vortest. Nach einer Blutprobe wurde er wieder entlassen.

Am Sonntagmorgen, 12.08.2018 gegen 04:05 Uhr, macht ein 22-jähriger PKW-Fahrer auf einer Kreuztaler Tankstelle durch einen sogenannten „Kavalierstart“ auf sich aufmerksam. Im weiteren Verlauf konnte durch die Beamten der Kreuztaler Wache auch dessen Schlangenlinienfahrt feststellt werden. Bei der nun fälligen Kontrolle bestätigte sich die Vermutung der Beamten. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Strafanzeige und Blutprobe waren die Folge.

Am Samstagabend, 11.08.2018 gegen 20:25 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mofa-Fahrer in der Ederstraße in Bad Berleburg angehalten. Wegen des Verdachtes auf Drogenkonsum wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Am Samstagnachmittag, 11.08.2018 gegen 16:30 Uhr, wurde ein 21-jähriger PKW-Fahrer auf der Kölner Straße in Neunkirchen angehalten und kontrolliert. Wegen des Verdachtes auf Drogenkonsum bei dem Fahrer wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier